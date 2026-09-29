Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός: Η άφιξη του Σακίλ Ο'Νίλ στο γήπεδο
Στην αναμέτρηση της Ζάλγκιρις με τον Ολυμπιακό, θα βρεθεί μεταξύ άλλων και ο Σακίλ Ο'Nίλ.
Ο Αμερικανός πρώην «αστέρας» του NBA, ο οποίος είναι global ambassador της εταιρίας NordVPN, η οποία έχει προέλευση από τη Λιθουανία και αποτελεί εκ των βασικών χορηγών της Ζάλγκιρις, κατέφτασε στο γήπεδο των Λιθουανών μισή ώρα πριν το τζάμπολ, προκειμένου να παρακολουθήσει την αναμέτρηση.
Δείτε το βίντεο από την άφιξή του:
Shaq has arrived! 👀 The NBA legend just pulled up to the arena for Zalgiris vs. Olympiacos 🔥 pic.twitter.com/sxTXRiW41B— BasketNews (@BasketNews_com) September 29, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.