Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός: Η άφιξη του Σακίλ Ο'Νίλ στο γήπεδο

Παναγιώτης Αρταβάνης
Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός: Η άφιξη του Σακίλ Ο'Νίλ στο γήπεδο
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Ο Σακίλ Ο'νίλ κατέφτασε στη «Zalgirio Arena», μισή ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης της Ζάλγκιρις με τον Ολυμπιακό.

Στην αναμέτρηση της Ζάλγκιρις με τον Ολυμπιακό, θα βρεθεί μεταξύ άλλων και ο Σακίλ Ο'Nίλ.

Ο Αμερικανός πρώην «αστέρας» του NBA, ο οποίος είναι global ambassador της εταιρίας NordVPN, η οποία έχει προέλευση από τη Λιθουανία και αποτελεί εκ των βασικών χορηγών της Ζάλγκιρις, κατέφτασε στο γήπεδο των Λιθουανών μισή ώρα πριν το τζάμπολ, προκειμένου να παρακολουθήσει την αναμέτρηση.

Δείτε το βίντεο από την άφιξή του:

@Photo credits: x_basketnews
     

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