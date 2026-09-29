Σακίλ ενόψει Ζάλγκιρις-Ολυμπιακός: «Πολύ δυνατές οι ελληνικές ομάδες» - Τι είπε για Βαλαντσιούνας

O Σακίλ Ο'Νίλ λίγο πριν βρεθεί στο ματς του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκιρις, μίλησε για τις ελληνικές ομάδες.

O Oλυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Ζάλγκιρις (20:00, Novasports Prime, live Gazzetta) για τη δεύτερη αγωνιστική της Εuroleague και θέλει να κάνει το δεύτερο σερί διπλό στη διοργάνωση.

Στο ματς θα βρεθεί και ο θρύλος του ΝΒΑ, Σακίλ Ο'Νίλ, ο οποίος είναι global ambassador της εταιρίας NordVPN, η οποία έχει προέλευση από τη Λιθουανία και αποτελεί εκ των βασικών χορηγών της Ζάλγκιρις.

Ο Diesel που διετέλεσε ένας εκ των πιο κυριαρχικών σέντερ στην ιστορία του ΝΒΑ, μίλησε σε συνέντευξη Τύπου και αναφέρθηκε και στις ελληνικές ομάδες.

«Χαίρομαι που θα παρακολουθήσω τη Ζάλγκιρις. Έχει πολλούς καλούς παίκτες και ανυπομονώ να δω τον Βαλαντσιούνας. Νομίζω δεν πρόλαβα να τον αντιμετωπίσω στο ΝΒΑ, αλλά είναι ένας απίστευτος παίκτης και έχει 14 χρόνια στο NBA.

Πιστεύω σε αυτό το εγχείρημα και είναι γιατί θέλω να προστατεύσω όλους τους ανθρώπους. Όπως είπα γνώριζα για την εταιρία (NordVPN) και κατευθείαν είπα να το κάνουμε.

Σε όλη μου την καριέρα προσπαθούσα να τηρώ τους κανόνες και σεβόμουν τους πάντες. Ο Σαμπόνις ήταν από τους αγαπημένους μου παίκτες. Αυτό που είχε κάνει στο είδωλό μου τον Ντέιβιντ Ρόμπινσον διαλύοντας τις ΗΠΑ, με πλήγωσε και ήθελα να πάρω ρεβανς. Όταν παίξαμε αντίπαλοι φαινόταν σαν να μην τον συμπαθώ, αλλά δεν ήταν έτσι. Ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο.

Ξέρω ότι η Ζάλγκιρις αντιμετωπίζει τους πρωταθλητές Ευρώπης και θα βρίσκονται 15.000 θεατές στο γήπεδο. Στην Ευρώπη οι φίλαθλοι είναι γεμάτοι πάθος και χαίρονται τα ματς. Στο παρελθόν έχω ξαναβρεθει μια φορά σε ματς στην Ευρώπη.

Ο ανταγωνισμός στην Ευρώπη είναι τεράστιος. Για να κατακτήσεις το τρόπαιο πρέπει να έχεις δύο κορυφαίους παίκτες τουλάχιστον και ένα ρόστερ να τους πλαισιώνει. Οι ελληνικές ομάδες είναι πολύ δυνατές. Μετρά ποιος το θέλει περισσότερο», είπε μεταξύ άλλων.