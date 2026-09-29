Kαλαϊτζάκης: «Μας έδωσε κίνητρο η ήττα από τον ΠΑΟΚ, δύσκολο να μας κερδίσουν εδώ μέσα»

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης μίλησε για το πόσο επηρέασε τον Παναθηναϊκό η ήττα από τον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τη Βιλερμπάν (30/9, 21:15), σε ένα ματς που δεν μπορεί να υπολογίζει στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, με τον Ισπανό να χάνει και το άλλο ματς της διαβολοβδομάδας κόντρα στη Μακάμπι.

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης στάθηκε στην αναμέτρηση με τους Γάλλους και αναφέρθηκε και στο κίνητρο που έχει η ομάδα του μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο Super Cup.

Για το τι πρέπει να γίνει στα επομενα ματς: «Χάσαμε νοκ-άουτ ματς από τον ΠΑΟΚ και ήταν μία αναμέτρηση που σίγουρα θέλαμε να κερδίσουμε, διότι κρινόταν ένας τίτλος. Έχουμε όμως μία πολύ καλή αρχή στη Εuroleague με τη Παρί την προηγούμενη εβδομάδα και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε, με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια ένταση στην άμυνα. Να τρέχουμε το γήπεδο και να βρίσκουμε πιο εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό και να βάζουμε τον κόσμο στην εξίσωση του παιχνιδιού. Είναι ακόμα το ξεκίνημα της σεζόν αλλά θέλουμε να τα κερδίσουμε όλα».

Για την ήττα από τον ΠΑΟΚ: «Έχει μείνει πίσω μόνο θετικά μας έχει επηρεάσει, μας έχει δώσει κίνητρο και μας έδειξε τι κάναμε λάθος και τι πρέπει να διορθώσουμε. Αύριο θα είμαστε όπως πρέπει αλλά και την Παρασκευή για να κάνουμε το δύο στα δύο».

Για τα συνεχόμενα ματς: «Δεν είναι δικαιολογία, ξέρουμε γιατί η EuroLeague είναι αυτή που είναι, είναι απαιτητική. Έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε κάποια παιχνίδια στην έδρα μας τώρα στο ξεκίνημα.

Θέλουμε να τα κερδίσουμε όλα, έχουμε κάποιους τραυματίες, αλλά η ενέργεια δεν αποτελεί δικαιολογία. Όσοι αγωνιζόμαστε δίνουμε το 100%, συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλον και θέλουμε να βάζουμε τον κόσμο στο παιχνίδι. Θα είναι δύσκολο για μία ομάδα να έρθει και να κερδίσει εδώ μέσα».

Για τη στιγμή που θα είναι πλήρης μετά την επιστροφή των απουσιών: «Δεν είμαι και δεν ξέρω πώς σκέφτεται ένας προπονητής. Ο υγιής ανταγωνισμός είναι καλός, είμαστε αθλητές οι οποίοι τρεφόμαστε από τον ανταγωνισμό. Από εκεί και πέρα όλοι παίζουμε για την ομάδα, αγωνιζόμαστε για να κατακτούμε τίτλους και όποιος είναι σε καλύτερη κατάσταση θα βρίσκεται και στην δωδεκάδα. Όλοι Έτοιμοι για ότι ζητηθεί από τον προπονητή μας»