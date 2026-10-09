Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε μια ακόμα αλλαγή όσον αφορά την οκτάδα των ξένων στην GBL, με τον Μουστάφα Φαλ να παίρνει τη θέση του Κέντρικ Ναν.

Αλλαγή στην οκτάδα των ξένων για τον Παναθηναϊκό AKTOR καθώς τη θέση του Κέντρικ Ναν στην «δεξαμενή» της οκτάδας για τα ματς της GBL, πήρε ο Μουστάφα Φαλ.

Ο Γάλλος σέντερ επέστρεψε στην ενεργό δράση μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε και πήρε τα πρώτα λεπτά συμμετοχής στην αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Από τη στιγμή που ο Κέντρικ Ναν παραμένει ακόμα στα «πιτς» μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποφάσισε να δώσει παιχνίδια και ρυθμό στον Μουστάφα Φαλ ο οποίος αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής και στην αναμέτρηση με τον Προμηθέα Πάτρας (10/10, 19:00) για την 2η αγωνιστική στην GBL.

Έτσι λοιπόν οι οκτώ διαθέσιμοι ξένοι του Παναθηναϊκού για τα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος είναι οι Φρανσίσκο, Μπάντιο, Λεσόρ, Φαλ, Γιαμπουσέλε, Ερνανγκόμεθ, Μπόνγκα και Χέιζ-Ντέιβις. Από αυτούς τους οκτώ θα διαμορφώνεται και η η εξάδα που θα βρίσκεται στην 12άδα της ομάδας.