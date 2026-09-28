Κούβαρης στο Gazz Floor: «Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή ψάχνει ψηλό»
Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις προπονήσεις μετά τον αποκλεισμό του από τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του Super Cup, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να κάνει τις πρώτες του εκτιμήσεις για το τι δούλεψε, αλλά και για το ποια είναι τα περιθώρια βελτίωσης της ομάδας εν όψει της συνέχειας στη σεζόν.
Ο Γιώργος Κούβαρης, μετέφερε στο Gazz Floor by Novibet το κλίμα από τη συγκέντρωση των Πρασίνων στο T-Center Athens, αλλά και τις σκέψεις που υπάρχουν για την κάλυψη των κενών που έχουν εντοπιστεί στο ρόστερ τους.
Όπως ο ίδιος ανέφερε, η ομάδα χρειάζεται αυτή τη στιγμή ενίσχυση στη θέση 5 και ήδη βρίσκεται σε αναζήτηση ψηλού, μια διαδικασία που έχει αποδειχθεί κάθε άλλο παρά εύκολη.
«Ο Λεσόρ δύσκολα μπορεί αυτή τη στιγμή να βγάλει back-to-back παιχνίδια. Βρίσκεται ούτε στο 50% του πραγματικού Λεσόρ. Αυτό σε συνδυασμό με τον Μουστάφα Φαλ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πέρυσι από έναν σοβαρό τραυματισμό και φέτος ξεκίνησε με θλάση, δεν ξέρουμε μέσα στη σεζόν αν θα τον έχει και σε τι κατάσταση θα τον έχει ο Ομπράντοβιτς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ηλικία του. Ο Γιαμπουσέλε από την άλλη προς το παρόν δεν μπορεί να υπηρετήσει τη θέση 5. Όλο αυτό έχει ωθήσει τον Παναθηναϊκό στο να ψάχνει έναν ψηλό», είπε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Κούβαρης.
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