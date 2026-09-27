Η Μπασκόνια έκανε μεγάλη ανατροπή στην έδρα της Μπούργος και πανηγύρισε τη νίκη με 98-97, ξεκινώντας με το δεξί την πορεία της στη Liga ACB.

Η Μπασκόνια έδειξε χαρακτήρα στην πρεμιέρα της στη Liga ACB και έφυγε με το «διπλό» από την έδρα της Σαν Πάμπλο Μπούργκος, επικρατώντας με 98-97 σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε πραγματικό... θρίλερ.

Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο για μεγάλο μέρος του δεύτερου ημιχρόνου και έφτασαν να προηγούνται ακόμη και με 12 πόντους (93-81) στην τελευταία περίοδο. Ωστόσο, η ομάδα της Βιτόρια δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και με εντυπωσιακή αντεπίθεση στα τελευταία λεπτά κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της και να ολοκληρώσει την ανατροπή. Η Μπούργκος διατηρούσε το προβάδισμά της και έδειχνε να κρατά στα χέρια της τη νίκη. Με κάτι περισσότερο από δύο λεπτά να απομένουν, το σκορ ήταν 93-84. Εκεί ήρθε η μεγάλη αντίδραση της Μπασκόνια.

Με τον Έι Τζέι Λόουσον να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, οι Βάσκοι έτρεξαν ένα εντυπωσιακό σερί και μέσα σε λίγα λεπτά ισοφάρισαν σε 93-93, μετατρέποντας ένα παιχνίδι που έμοιαζε να έχει χαθεί σε θρίλερ. Η Μπούργκος πήρε ξανά το προβάδισμα με τον Στιούαρντ για το 96-93, όμως η Μπασκόνια είχε πλέον αποκτήσει το μομέντουμ. Οι Σίμονς και Μπο έδωσαν τις απαραίτητες λύσεις και οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά με 98-97.

Για τους νικητές, πρώτοι σκόρερ ήταν οι Κρις Ντουάρτε και Έι Τζέι Λόουσον με 13 πόντους, ενώ ο Κένεθ Φάριντ πρόσθεσε επίσης 13. Από την πλευρά της Μπούργος, ο Ζίγκα Σάμαρ ήταν ο κορυφαίος με 17 πόντους, ενώ ο Ντι Τζέι Στιούαρντ είχε 15.

Tα δεκάλεπτα: 24-30, 45-49, 75-65, 97-98

Recoletas Salud San Pablo Burgos Παίκτης MIN PTS 2PM/A 2P% 3PM/A 3P% FTM/A FT% OREB DREB REB AST STL TO BLK BLKA FOUL FD +/- PIR 1 C. Audige 17:01 12 1/4 25% 3/6 50% 1/3 33% 1 0 1 2 1 0 0 0 0 2 3 0 4 DJ Steward 22:57 15 6/11 55% 1/6 17% 0/0 0% 1 0 1 1 3 1 1 0 0 1 1 -6 5 Z. Samar 21:50 17 7/10 70% 0/1 0% 3/3 100% 3 3 6 3 4 2 0 0 0 4 3 0 7 B. Koprivica 13:01 10 4/5 80% 0/0 0% 2/3 67% 3 2 5 1 1 0 1 1 2 4 2 10 8 P. Almazán 01:20 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 11 D. Díez 19:05 4 1/3 33% 0/0 0% 2/2 100% 0 9 9 2 0 0 0 0 0 0 1 9 12 R. Guerrero 07:22 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 -2 15 D. Radosavljevic 19:54 2 0/2 0% 0/1 0% 2/2 100% 1 2 3 1 2 1 0 0 0 4 2 -3 43 C. Sengfelder 24:11 13 5/6 83% 0/1 0% 3/5 60% 1 4 5 1 0 0 0 1 0 1 3 -9 45 S. Doumbouya 16:21 10 4/7 57% 0/3 0% 2/4 50% 0 2 2 1 2 1 0 0 1 5 3 -10 55 R. Lobaco 25:15 6 1/2 50% 0/2 0% 4/4 100% 5 0 5 1 0 0 0 0 0 2 -5 11 59 J. Taboada 11:43 4 2/4 50% 0/1 0% 0/0 0% 3 0 3 2 0 1 0 0 0 1 0 7 Team - 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 5 9 0 2 0 0 0 0 1 0 0 ΣΥΝΟΛΟ 200:00 97 33/57 58% 4/21 19% 19/26 73% 23 28 51 15 15 6 2 3 3 23 21 -5