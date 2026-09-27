Σαν Πάμπλο Μπούργκος - Μπασκόνια 97-98: Ανατροπή στο φινάλε και νικηφόρα πρεμιέρα για τους Βάσκους
Η Μπασκόνια έδειξε χαρακτήρα στην πρεμιέρα της στη Liga ACB και έφυγε με το «διπλό» από την έδρα της Σαν Πάμπλο Μπούργκος, επικρατώντας με 98-97 σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε πραγματικό... θρίλερ.
Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο για μεγάλο μέρος του δεύτερου ημιχρόνου και έφτασαν να προηγούνται ακόμη και με 12 πόντους (93-81) στην τελευταία περίοδο. Ωστόσο, η ομάδα της Βιτόρια δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και με εντυπωσιακή αντεπίθεση στα τελευταία λεπτά κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της και να ολοκληρώσει την ανατροπή. Η Μπούργκος διατηρούσε το προβάδισμά της και έδειχνε να κρατά στα χέρια της τη νίκη. Με κάτι περισσότερο από δύο λεπτά να απομένουν, το σκορ ήταν 93-84. Εκεί ήρθε η μεγάλη αντίδραση της Μπασκόνια.
Με τον Έι Τζέι Λόουσον να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, οι Βάσκοι έτρεξαν ένα εντυπωσιακό σερί και μέσα σε λίγα λεπτά ισοφάρισαν σε 93-93, μετατρέποντας ένα παιχνίδι που έμοιαζε να έχει χαθεί σε θρίλερ. Η Μπούργκος πήρε ξανά το προβάδισμα με τον Στιούαρντ για το 96-93, όμως η Μπασκόνια είχε πλέον αποκτήσει το μομέντουμ. Οι Σίμονς και Μπο έδωσαν τις απαραίτητες λύσεις και οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά με 98-97.
Για τους νικητές, πρώτοι σκόρερ ήταν οι Κρις Ντουάρτε και Έι Τζέι Λόουσον με 13 πόντους, ενώ ο Κένεθ Φάριντ πρόσθεσε επίσης 13. Από την πλευρά της Μπούργος, ο Ζίγκα Σάμαρ ήταν ο κορυφαίος με 17 πόντους, ενώ ο Ντι Τζέι Στιούαρντ είχε 15.
Tα δεκάλεπτα: 24-30, 45-49, 75-65, 97-98
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|2PM/A
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|3P%
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|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
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|BLK
|BLKA
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|FD
|+/-
|PIR
|1 C. Audige
|17:01
|12
|1/4
|25%
|3/6
|50%
|1/3
|33%
|1
|0
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|3
|0
|4 DJ Steward
|22:57
|15
|6/11
|55%
|1/6
|17%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|1
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|-6
|5 Z. Samar
|21:50
|17
|7/10
|70%
|0/1
|0%
|3/3
|100%
|3
|3
|6
|3
|4
|2
|0
|0
|0
|4
|3
|0
|7 B. Koprivica
|13:01
|10
|4/5
|80%
|0/0
|0%
|2/3
|67%
|3
|2
|5
|1
|1
|0
|1
|1
|2
|4
|2
|10
|8 P. Almazán
|01:20
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|4
|0
|11 D. Díez
|19:05
|4
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|9
|9
|2
|0
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|0
|0
|0
|1
|9
|12 R. Guerrero
|07:22
|4
|2/3
|67%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|15 D. Radosavljevic
|19:54
|2
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|1
|2
|3
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|4
|2
|-3
|43 C. Sengfelder
|24:11
|13
|5/6
|83%
|0/1
|0%
|3/5
|60%
|1
|4
|5
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|-9
|45 S. Doumbouya
|16:21
|10
|4/7
|57%
|0/3
|0%
|2/4
|50%
|0
|2
|2
|1
|2
|1
|0
|0
|1
|5
|3
|-10
|55 R. Lobaco
|25:15
|6
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|4/4
|100%
|5
|0
|5
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|-5
|11
|59 J. Taboada
|11:43
|4
|2/4
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|3
|0
|3
|2
|0
|1
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|1
|0
|7
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|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|4
|5
|9
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|ΣΥΝΟΛΟ
|200:00
|97
|33/57
|58%
|4/21
|19%
|19/26
|73%
|23
|28
|51
|15
|15
|6
|2
|3
|3
|23
|21
|-5
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|2PM/A
|2P%
|3PM/A
|3P%
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|FT%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|BLKA
|FOUL
|FD
|+/-
|PIR
|0 M. Howard
|13:25
|8
|1/1
|100%
|1/3
|33%
|3/3
|100%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|35
|7
|1 AJ Lawson
|22:57
|13
|2/4
|50%
|2/7
|29%
|3/4
|75%
|0
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|1
|4
|-8
|2 K. Simmons
|17:13
|10
|3/6
|50%
|0/1
|0%
|4/5
|80%
|1
|1
|2
|2
|2
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|-2
|3 DJ Stewart
|19:59
|7
|2/2
|100%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|8
|5 C. Duarte
|23:56
|13
|1/2
|50%
|2/5
|40%
|5/5
|100%
|0
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|2
|3
|-4
|6 S. Joksimovic
|01:46
|0
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|-5
|7 R. Kurucs
|20:00
|4
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|2
|2
|1
|0
|0
|0
|5
|0
|5
|8 T. Sedekerskis
|16:36
|8
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|3/3
|100%
|0
|3
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|21
|10 M. Spanish
|07:26
|2
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|12 D. Baugh
|20:11
|9
|4/4
|100%
|0/4
|0%
|1/1
|100%
|0
|3
|3
|7
|3
|6
|0
|0
|1
|2
|12
|12
|17 C. Fresh
|14:27
|11
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|1/1
|100%
|0
|2
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|-2
|35 K. Faried
|22:04
|13
|5/7
|71%
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|0%
|3/4
|75%
|0
|5
|5
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|3
|22
|15
|Team
|-
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|ΣΥΝΟΛΟ
|200:00
|98
|24/35
|69%
|9/27
|33%
|23/26
|88%
|3
|23
|26
|22
|11
|9
|3
|2
|3
|21
|21
|5
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