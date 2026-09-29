Euroleague: Οι απόντες και οι αμφίβολοι στα ματς της Τρίτης

Δείτε τις απουσίες και τους αμφίβολους για τα ματς της Τρίτης στη Εuroleague.

Συνεχίζεται σήμερα, Τρίτη 29/9 η δράση στη Εuroleague και το πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Κάουνας και στην κατάμεστη Zalgirio Arena με τη Ζάλγκιρις. Δείτε ποιοι παίκτες θα απουσιάσουν και ποιοι θεωρούνται αμφίβολοι.

Ντουμπάι – Μπαρτσελόνα (19:00, Novasports Start)

Τζαϊτέ και Μούσα δεν θα παίξουν για τη Ντουμπάι, ενώ off είναι οι Εμβούομαν, Μακουντού και Νίμπο για την Μπαρτσελόνα.

Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός (20:00, Novasports Prime)

Ο Ολυμπιακός δεν υπολογιζει στο ματς αυτό στον Μιλουτίνοβ, ενώ η Ζάλγκιρις δεν θα έχει τον Γουίλιαμς-Γκος. Αμφίβολος ο Λι.

Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης (20:00, Novasports 5)

Κορντινιέ και Παπαγιάννης αποτελούν τις απουσίες των Τούρκων, εκτός ο Γκαρούμπα για τη Ρεάλ. Αμφίβολος ο Σμιθ Τζούνιορ.

Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν (20:45, Novasports 6)

Την τελευταία στιγμή θα κριθεί των Μπίνγκαμ και Λάρκιν στη Φενέρμπαχτσε. Όλοι μέσα για τη Μπάγερν.

Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ (21:00, Novasports 2)

Τζούρισιτς και Νεντέλκοβιτς δεν θα παίξουν για τον Ερυθρό Αστέρα. Αμφίβολοι Μπάλντγουιν και Μονέκε. Μπλατ, Κόφεϊ και Ένις είναι εκτός για τους φιλοξενούμενους, με τον Γκίνατ να είναι αμφίβολος.

Βαλένθια – Μπασκόνια (21:30, Novasports )

Αμφίβολος ο Οσετκόφσκι για την Βαλένθια.

Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια (21:30, Novasports Extra 4)

Ο Μάθιους παραμένει αμφίβολος για την Αρμάνι, ενώ η Βίρτους δεν υπολογίζει στον Κόκιλα.

Παρί – Παρτίζαν (21:45, Novasports 5)

Χωρίς απουσίες η Παρί. Λοβέρν, Μαρίνκοβιτς και Γουίλις στα πιτς για την Παρτίζαν.