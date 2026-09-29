Ο Ολυμπιακός έχει μία πολύ δύσκολη εκτός έδρας αποστολή για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague, καθώς θα φιλοξενηθεί από τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας.

Μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ Ελλάδας, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στην πρώτη διαβολοβδομάδα της σεζόν στη EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μία πολύ απαιτητική εκτός έδρας αποστολή για τη δεύτερη αγωνιστική, καθώς θα φιλοξενηθούν από τη Ζάλγκιρις στο Καόυνας (29/09, 20:00, LIVE στο Gazzetta).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, πρέπει να αφήσει πίσω της τα όσα έγιναν στο Σούπερ Καπ και να εστιάσει σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Ζάλγκιρις έχει δημιουργήσει μία πολλά υποσχόμενη ομάδα, η οποία στοχεύει στις θέσεις των playoffs, ενώ η «Ζαλγκίριο Αρίνα», είναι μία από τις κορυφαίες έδρες στην Ευρώπη.

Προφανώς ο Ολυμπιακός, θέλει να κάνει το 2/2 και να πάρει μία σημαντική νίκη τόσο βαθμολογικά, όσο και ψυχολογικά. Τα ταξίδια της ομάδας είναι συνεχόμενα και προφανώς δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, να φύγει από τη Λιθουανία με το διπλό. Η πρόσφατη παράδοση είναι με το μέρος των Πειραιωτών (τέσσερες νίκες στα πέντε τελευταία ματς), αλλά αυτό δεν παίζει ρόλο.

Το δύσκολο έργο των σέντερ

Με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να μην είναι έτοιμος να βοηθήσει σε αυτό το ματς, οι Ντόντα Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς, θα πρέπει να δώσουν σημαντικές λύσεις κάτω από τη ρακέτα. Απέναντί τους, θα βρουν έναν φανταστικό σέντερ, τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος μετά από μία πολυετή θητεία στο NBA, ήρθε στην Ευρώπη. Στην πρεμιέρα της EuroLeague (κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα), αγωνίστηκε για 22 λεπτά, έχοντας 13 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 μπλοκ.

Μεγάλο ζήτημα να αντιμετωπιστεί σωστά ο Λιθουανός, ο οποίος είναι ικανός ελέγξει τα ριμπάουντ και να δώσει δεύτερες επιθέσεις στην ομάδα του, κάτι το οποίο δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση ο coach Μπαρτζώκας. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούν σωστά τα φάουλ τους οι παίκτες του Ολυμπιακού και να μην αφήσουν τη Ζάλγκιρις να βρει ρυθμό.

Πέρα από τους ψηλούς, η κατάσταση των Μοντέρο, Βεζένκοβ, Ντόρσεϊ και Φουρνιέ, μπορεί να κρίνει πολλά για την έκβαση του αγώνα. Το καλό είναι ότι στο ρόστερ της ομάδας, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι ικανοί να πάρουν «στις πλάτες τους» το παιχνίδι και με προσωπικές πρωτοβουλίες, να βάλουν τις βάσεις για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Αν πάει το ματς σε υψηλό σκορ, τότε οι πιθανότητες πηγαίνουν με το μέρος του Ολυμπιακού, με βάση τα όσα έχουμε δει στα πρώτα παιχνίδια.