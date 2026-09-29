Δείτε τις τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας, με το ματς της Ζάλγκρις με τον Ολυμπιακό να ξεχωρίζει.

O Oλυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Ζάλγκιρις (20:00, Novasports Prime, live Gazzetta) για τη δεύτερη αγωνιστική της Εuroleague και θα ψάξει τρόπο να κάνει το 2/2 στη διοργάνωση.

O Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε μεταξύ άλλων στην απόκτηση του Μπράιαντ Ντάνστον αναφέροντας: «Αποκτήθηκε για ασφάλεια, ιδιαίτερα σημαντική η παρουσία του στα αποδυτήρια».

Τις υπηρεσίες του Νίκολα Μιλουτίνοφ θα στερηθεί ο Ολυμπιακός και στα δύο ματς της διπλής αγωνιστικής της Euroleague. Όπως είπε και ο Μπαρτζώκας πριν από την αναχώρηση της αποστολής, κρίθηκε προτιμότερο να μείνει στην Αθήνα προκειμένου να κάνει θεραπείες για την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί.

Ο προπονητής της Ζάλγκιρις, Μασιούλις στάθηκε μεταξύ άλλων και στον Γουόκαπ: «Τα γκαρντ του Ολυμπιακού μπορούν να κάνουν τη δουλειά του Γουόκαπ, δεν έχασε σημαντικά σε αυτόν τον τομέα».

Το πρόγραμμα της Τρίτης

Ντουμπάι-Μπαρτσελόνα (19:00, Novasports Start)

Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός (20:00, Novasports Prime)

Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης (20:00, Novasports 5HD)

Φενέρμπαχτσε-Μπάγερν (20:45, Novasports 6HD)

Ερυθρός Αστέρας-Χάποελ Τελ Αβίβ (21:00, Novasports 2HD)

Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια (21:30, Novasports Extra 4)

Βαλένθια-Μπασκόνια (21:30, Novasports 3HD)

Παρί-Παρτίζαν (21:45, Novasports 5HD)