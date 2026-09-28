Η μεγάλη επένδυση της Αρμάνι, η προσθήκη του Άλεκ Πίτερς και η ανάγκη για άμεση αντίδραση μέσα από το ντέρμπι με την Βίρτους στο Μιλάνο για την 2η αγωνιστική της Euroleague αποτελεί την ευκαιρία για να δείξει η ομάδα του Πέπε Ποέτα ότι μπορεί να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό φέτος.

Η Αρμάνι Μιλάνο επένδυσε ξανά σημαντικά, ενίσχυσε το ρόστερ της και πρόσθεσε στη «μηχανή» της ακόμη ένα σημαντικό κομμάτι, τον Άλεκ Πίτερς από τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Έναν παίκτη με ποιότητα, εμπειρία και ικανότητα να προσφέρει άμεσα σε μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει.

Μόνο που το ερώτημα για την Αρμάνι δεν είναι αν ο Πίτερς είναι καλός παίκτης. Είναι αν ένας παίκτης, όσο σημαντικός κι αν είναι, μπορεί από μόνος του να αλλάξει το DNA μιας ομάδας. Και η έως τώρα εικόνα δείχνει πως όχι.

Η ήττα στην πρεμιέρα της Euroleague από την Παρτίζαν ήρθε να το επιβεβαιώσει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Η ομάδα του Μιλάνου ηττήθηκε με 92-76, χωρίς ουσιαστικά να μπορέσει να βάλει δύσκολα στους Σέρβους, οι οποίοι μάλιστα δεν έχουν ακόμη βρει τον ρυθμό που θα ήθελαν στην αρχή της σεζόν. Η Παρτίζαν είχε τον έλεγχο, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Αρμάνι και έφτασε με άνεση στη νίκη. Αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να προβληματίσει περισσότερο την ιταλική ομάδα. Δεν είναι μόνο η ήττα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ήρθε.

Η Αρμάνι διαθέτει ποιότητα, διαθέτει λύσεις και έχει ένα ρόστερ που δημιουργεί προσδοκίες. Όμως απέναντι στην Παρτίζαν δεν έδειξε την απαιτούμενη σκληράδα και κυρίως δεν έβγαλε την αντίδραση που θα περίμενε κανείς από μια ομάδα με τόσο υψηλές φιλοδοξίες.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα πρόσωπα

Η απόκτηση του Άλεκ Πίτερς πρόσθεσε ποιότητα, σουτ και εμπειρία. Δεν μπορεί όμως να αλλάξει μόνος του την αγωνιστική νοοτροπία μιας ομάδας, καθώς κάτι τέτοιο απαιτεί συνολική αλλαγή. Περισσότερη ένταση στην άμυνα, καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, καθαρότερο μυαλό στα κρίσιμα σημεία, λιγότερα λάθη και κυρίως μια ομάδα που θα αντιδρά όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν σύμφωνα με το πλάνο.

Κόντρα στην Παρτίζαν, η Αρμάνι έκανε 16 λάθη, έναντι μόλις 10 των γηπεδούχων και παρά το γεγονός ότι σούταρε με 47,8% στα τρίποντα, δεν κατάφερε να είναι ανταγωνιστική. Οι 76 πόντοι της απέναντι στους 92 της Παρτίζαν αποτυπώνουν σε μεγάλο βαθμό τη διαφορά που υπήρξε στο παιχνίδι. Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η διαφορά στο PIR: 117 για την Παρτίζαν και μόλις 72 για την Αρμάνι!

Οι αριθμοί, βέβαια, δεν λένε πάντα την αλήθεια, αλλά αποτυπώνουν όμως την εικόνα μιας ομάδας που ακόμη ψάχνεται. Κάτι που είναι απολύτως λογικό σε αυτό το σημείο της σεζόν. Το ζητούμενο, όμως, είναι πόσο γρήγορα θα μπορέσει να βρει τις απαντήσεις. Ο Άλεκ Πίτερς μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Η προσθήκη του πρώην «ερυθρόλευκου» πάουερ φόργουορντ ανεβάζει δεδομένα την ποιότητα του ρόστερ, αλλά δεν εμπεριέχει κανέναν μαγικό ραβδί. Η Αρμάνι δεν χρειάζεται απλώς ακόμη έναν καλό παίκτη, έχει περισσότερη ανάγκη να λειτουργήσει ως ομάδα.

Να αποκτήσει σταθερές αρχές στο παιχνίδι της και να τις υπηρετεί ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στο παρκέ. Να αποκτήσει χαρακτήρα στα δύσκολα και να μην δείχνει πολύ ευάλωτη όταν ο αντίπαλος έχει το μομέντουμ και να μπορεί να επιστρέφει στα παιχνίδια. Γιατί αυτό είναι που τελικά ξεχωρίζει μια ομάδα με μεγάλο ρόστερ από μια ομάδα που μπορεί πραγματικά να διεκδικήσει υψηλούς στόχους.

Η Βίρτους είναι η πρώτη ευκαιρία για απαντήσεις

Η αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια το βράδυ της Τρίτης (29/9, 21:30) στο Unipol Forum έρχεται σε ένα timing που δεν θα μπορούσε να είναι πιο ενδιαφέρον. Η Αρμάνι δεν χρειάζεται να αποδείξει από ένα παιχνίδι ότι μπορεί να έχει μεγάλες προσδοκίες στη Euroleague, αλλά χρειάζεται να δείξει αντίδραση, παρουσιάζοντας ένα διαφορετικό πρόσωπο. Η Βίρτους, λοιπόν, αποτελεί μια καλή ευκαιρία για την Αρμάνι να κάνει το πρώτο βήμα. Γιατί ο Άλεκ Πίτερς μπορεί να είναι ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ της ομάδας, αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση μόνος του να «θεραπεύσει» κάθε παθογένεια του συλλόγου.

Συνεπώς είναι ξεκάθαρο και μένει να φανεί αν μπορεί η Αρμάνι να αποκτήσει την αγωνιστική ταυτότητα που απαιτείται για να δικαιολογήσει τις μεγάλες προσδοκίες που υπάρχουν τη φετινή σεζόν.

