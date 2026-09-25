Όλα όσα έκανε ο Άλεκ Πίτερς στο ντεμπούτο του στη EuroLeague με τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Άλεκ Πίτερς πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην EuroLeague με τη φανέλα της Αρμάνι, όμως παρά την αρκετά καλή δική του παρουσία, η ομάδα του Μιλάνο γνώρισε βαριά ήττα από την Παρτίζαν στο Βελιγράδι.

Ο πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού, σε 30 λεπτά συμμετοχής σημείωσε 17 πόντους, έβγαλε μια ασίστ και κατέγραψε 2 ριμπάουντ, σουτάροντας με 5/7 εντός παιδιάς και ευστοχώντας στα μόλις 2 τρίποντα που εκτέλεσε. Ήταν άχαστος στις βολές με 5/5 και βαθμολογήθηκε με 21 στο δείκτη αξιολόγησης, όπου ήταν και ο μεγαλύτερος βαθμός για παίκτη της ιταλικής ομάδας.

Ο Πίτερς όπως αναμενόταν ξεκίνησε στη βασική πεντάδα του Πέπε Ποέτα. Στο ξεκίνημα του αγώνα έδειξε να δυσκολεύεται να βρει ρυθμό απέναντι στην καλή physical άμυνα της σερβικής ομάδας. Στην πρώτη περίοδο η συνεισφορά του ήταν μόλις ένα εύστοχο μαρκαρισμένο τρίποντο, έπειτα από μια καλή συνεργασία με τον βασικό χειριστή Ντέβον Χολ, αλλά και ορισμένες καλές τοποθετήσεις στην κατά τα άλλα προβληματική άμυνα της ομάδας του Μιλάνο.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο αντίθετα, ο Αμερικάνος φόργουορντ ήταν εξαιρετικά επιδραστικός στο επιθετικό κομμάτι, προσθέτοντας 10 πόντους, όντας με το φινάλε του πρώτου μέρους ο πρώτος «διψήφιος» του αγώνα με 4/5 σουτ εντός παιδιάς, ενώ είχε και τη μεγαλύτερη βαθμολογία στον δείκτη αξιολόγησης (15). Παρόλα αυτά, το ημίχρονο βρήκε την ομάδα του να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 42-36.

Στο δεύτερο μέρος ξεκίνησε κάπως μουδιασμένα, με την «μπαγκέτα» να περνάει στον Μάρκο Γκούντουριτς, που ήταν ιδιαίτερα απειλητικός για την άμυνα της Παρτίζαν από την περιφέρεια, βοηθώντας στη συνολική βελτίωση της εικόνας των Μιλανέζων. Μόλις δύο πόντοι από τη «γραμμή της φιλανθρωπίας» προστέθηκαν στη στατιστική του στο τρίτο δεκάλεπτο, όμως έδειξε ιδιαίτερη διάθεση στην άμυνα, όπου στις αλλαγές και τα double team της Αρμάνι, ο Πίτερς βρέθηκε να μαρκάρει από τον πόιντ γκαρντ μέχρι τον σέντερ των αντιπάλων.

Το τέταρτο δεκάλεπτο βρήκε την Αρμάνι να κυνηγά διαφορά 5 πόντων (63-58) και τον Πίτερς στον πάγκο. Δύο λεπτά μετά την έναρξη ο Αμερικανός φόργουορντ μπήκε στο παρκέ, με την Αρμάνι να βρίσκεται πίσω με 70-61. Πέτυχε μετά από ώρα ξανά καλάθι (δύο πόντων) στα μέσα της περιόδου και ενώ το ματς είχε αρχίσει να ξεφεύγει από τα χέρια της Αρμάνι, φτάνοντας σε διψήφια διαφορά.

Δεν άλλαξε τίποτα δραματικά μέχρι το τέλος που βρήκε τον Πίτερς εντός του παρκέ και η Παρτίζαν με έναν δαιμονιώδη Κάρλικ Τζόουνς πήρε τη νίκη με 92-76.