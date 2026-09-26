Η ήττα του Ερυθρού Αστέρα από τη Ζάλγκιρις στο Βελιγράδι στην πρώτη αγωνιστική της Euroleague ήταν απλώς η συνέχεια μιας εικόνας που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται από την προετοιμασία και προβλημάτιζε.

Ο Ερυθρός Αστέρας μπήκε στη νέα σεζόν με μεγάλες προσδοκίες, ένα ρόστερ που διαθέτει ποιότητα σχεδόν σε κάθε θέση και έναν προπονητή όπως ο Ίμπον Ναβάρο, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει ότι γνωρίζει πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να πάρει διαφορετικούς χαρακτήρες και αγωνιστικά χαρακτηριστικά και να τους μετατρέψει σε ένα οργανωμένο και ανταγωνιστικό σύνολο.

Παρ' όλα αυτά, μετά τα έξι παιχνίδια της προετοιμασίας και την πρώτη αγωνιστική της Euroleague, η εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα του Βελιγραδίου είναι εκείνη ενός συνόλου που ακόμη αναζητά τον τρόπο με τον οποίο θέλει να παίξει και κυρίως, τους ρόλους μέσα από τους οποίους θα μπορέσει να αξιοποιήσει το πλούσιο υλικό που διαθέτει.

Η ήττα από τη Ζάλγκιρις (83-77) στο Βελιγράδι δεν αποτελεί από μόνη της λόγο για ανησυχία, καθώς ο Ερυθρός Αστέρας ήταν ανταγωνιστικός για μεγάλο μέρος της αναμέτρησης, αντέδρασε όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά δεν κατάφερε να κάνει την ανατροπή.

Ωστόσο, η αδυναμία του να διατηρήσει την ίδια αγωνιστική συνέπεια στο δεύτερο ημίχρονο, σε συνδυασμό με την εικόνα που είχε προηγηθεί στα φιλικά, δείχνει ότι το πρόβλημα βρίσκεται βαθύτερα από ένα απλό αποτέλεσμα πρεμιέρας.

Στα έξι παιχνίδια της προετοιμασίας ο Ερυθρός Αστέρας ολοκλήρωσε τον κύκλο με τρεις νίκες και τρεις ήττες, επικρατώντας της Μλάντοστ με 102-68, της Αρμάνι Μιλάνο με 91-85 και του Άρη με 91-87, ενώ ηττήθηκε δύο φορές από τον Ολυμπιακό, με 77-87 και 87-89, αλλά και από τον Άρη με 74-98.

Η εικόνα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία όχι επειδή τα φιλικά αποτελέσματα καθορίζουν την πορεία μιας ομάδας, αλλά επειδή αποτυπώνουν τη μεγάλη διακύμανση στην απόδοση του Ερυθρού Αστέρα, η οποία μπορεί μέσα σε λίγες ημέρες να παρουσιάσει δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου δεν έχουν καταφέρει ακόμη να δημιουργήσουν ένα σταθερό αγωνιστικό επίπεδο που να αποτελεί τη βάση τους ανεξάρτητα από τον αντίπαλο. Και αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο που θα πρέπει να απασχολήσει περισσότερο τον Ίμπον Ναβάρο, διότι μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει στην Euroleague δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην ατομική ποιότητα των παικτών της, αλλά πρέπει να έχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε παίκτης γνωρίζει τι πρέπει να κάνει και πώς η δική του δουλειά επηρεάζει τη λειτουργία ολόκληρου του συνόλου.

Ο Ισπανός προπονητής, άλλωστε, έχει αποδείξει ότι διαθέτει τις γνώσεις και την εμπειρία για να δημιουργήσει αυτό το πλαίσιο, επομένως το ζήτημα στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι εάν ο Ίμπον Ναβάρο είναι ικανός να χτίσει μια ομάδα με ταυτότητα, αλλά πόσο χρόνο θα χρειαστεί ώστε να μετατρέψει το συγκεκριμένο ρόστερ σε ένα σύνολο που θα λειτουργεί με αυτοματισμούς και σαφείς ρόλους. Και εδώ βρίσκεται ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα του φετινού Ερυθρού Αστέρα.

Το ρόστερ διαθέτει πολλές λύσεις, αλλά μέχρι στιγμής δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο ποια από αυτές αποτελεί τον βασικό άξονα γύρω από τον οποίο θα περιστρέφεται η ομάδα. Ο Κρις Τζόουνς έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να είναι ο βασικός οργανωτής και δημιουργός, ο Τζόναθαν Μότλεϊ μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στη ρακέτα, ο Τζόρνταν Νουόρα έχει την ικανότητα να δημιουργήσει προσωπικό σκορ, ο Σέμι Οτζελέγε μπορεί να προσφέρει μέγεθος και physicality, ο Τσίμα Μονέκε ενέργεια και ένταση, ενώ οι Τάισον Κάρτερ και Τζάρεντ Μπάτλερ μπορούν να δώσουν επιπλέον δημιουργία και επιθετικότητα από την περιφέρεια.

Το πρόβλημα, επομένως, δεν είναι η έλλειψη επιλογών, αλλά το γεγονός ότι ο Ερυθρός Αστέρας δεν έχει ακόμη καταφέρει να βάλει αυτές τις επιλογές στη σωστή σειρά.

Ο Κρις Τζόουνς είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς στην πρεμιέρα απέναντι στη Ζάλγκιρις ήταν ο πιο επιδραστικός παίκτης της ομάδας, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 15 πόντους, 8 ασίστ και PIR 25, δείχνοντας ότι μπορεί να αποτελέσει τον παίκτη που θα δώσει κατεύθυνση στην επίθεση.

Όταν όμως ο βασικός δημιουργός χρειάζεται ταυτόχρονα να οργανώσει, να δημιουργήσει και να αναλάβει μεγάλο μέρος της επιθετικής ευθύνης, η ομάδα κινδυνεύει να γίνει υπερβολικά εξαρτημένη από έναν παίκτη και να χάσει τη δυνατότητα να παράγει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ακριβώς γι' αυτό η περίπτωση του Τζόναθαν Μότλεϊ είναι τόσο σημαντική.

Ο Αμερικανός σέντερ αγωνίστηκε μόλις 14:08 και τελείωσε το παιχνίδι με δύο πόντους, έχοντας 1/5 δίποντα και πέντε φάουλ, σε μια εμφάνιση που δεν είχε καμία σχέση με την επιρροή που θα μπορούσε να έχει ένας παίκτης με τα δικά του χαρακτηριστικά. Δεν πρόκειται απλώς για ένα κακό βράδυ, το οποίο ασφαλώς μπορεί να συμβεί σε κάθε παίκτη, αλλά για μια ένδειξη ότι ο Ερυθρός Αστέρας ακόμη δεν έχει βρει τον τρόπο να αξιοποιήσει σταθερά έναν από τους σημαντικότερους παίκτες του ρόστερ της.

Ο Ναβάρο θα πρέπει να βρει πώς θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε ο Μότλεϊ να γίνει πραγματικό σημείο αναφοράς, όχι μόνο επειδή χρειάζεται περισσότερους πόντους από τον ψηλό του, αλλά επειδή η παρουσία του στη ρακέτα μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη γεωμετρία της επίθεσης, να δημιουργήσει χώρους για τους περιφερειακούς και να αναγκάσει τις αντίπαλες άμυνες να προσαρμοστούν.

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τον Τζόρνταν Νουόρα, ο οποίος διαθέτει το επιθετικό ταλέντο για να γίνει ένας από τους βασικούς σκόρερ της ομάδας, αλλά χρειάζεται ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ξέρει πότε πρέπει να δημιουργήσει για τον εαυτό του, πότε πρέπει να επιτεθεί στο close-out και πότε πρέπει να λειτουργήσει μακριά από την μπάλα. Η ποιότητα του Νουόρα δεν αμφισβητείται, όμως μια ομάδα με πολλές επιθετικές επιλογές πρέπει να αποφασίσει ποιος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αυτές τις επιλογές και ποιος απλώς ολοκληρώνει τις κατοχές.

Στην πρεμιέρα απέναντι στη Ζάλγκιρις, ο Ερυθρός Αστέρας τελείωσε τον αγώνα με 27/73 σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή 37%, έχοντας 17/44 στα δίποντα και 10/29 στα τρίποντα, αριθμοί που δείχνουν ότι η ομάδα δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει σταθερά καλές επιθετικές κατοχές. Δεν είναι μόνο το ποσοστό που προβληματίζει, αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο προέκυψαν αρκετές από αυτές τις προσπάθειες, καθώς σε πολλές περιπτώσεις η επίθεση έμοιαζε να στηρίζεται στην ατομική ικανότητα του εκάστοτε παίκτη να δημιουργήσει κάτι, αντί να οδηγεί με συνέπεια σε μια καλή τελική επιλογή.

Και όταν μια ομάδα αρχίζει να βασίζεται περισσότερο στο ατομικό ταλέντο από ό,τι στη συλλογική λειτουργία, αργά ή γρήγορα εμφανίζεται το ίδιο πρόβλημα απέναντι στους καλύτερους αντιπάλους. Όταν το παιχνίδι γίνει πιο κλειστό και οι άμυνες προσαρμοστούν, οι κατοχές γίνονται δύσκολες και η ομάδα δυσκολεύεται να βρει εναλλακτικές λύσεις.

Ανάλογο είναι το ζήτημα και στην άμυνα, όπου ο Ερυθρός Αστέρας δείχνει ακόμη να αναζητά τις σταθερές της αρχές. Τα διαστήματα μεγάλης έντασης υπάρχουν, όμως δεν έχουν ακόμη αποκτήσει διάρκεια, με αποτέλεσμα η ομάδα να μπορεί να παίξει πολύ καλή άμυνα για ένα διάστημα και στη συνέχεια να χάσει τις αποστάσεις, τις περιστροφές και τη συνοχή της.

Η αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις ήταν, με αυτή την έννοια, ένα πολύ καλό παράδειγμα της κατάστασης που βιώνει αυτό το διάστημα ο Ερυθρός Αστέρας. Η ομάδα βρέθηκε πίσω στο πρώτο δεκάλεπτο με 28-21, κατάφερε όμως να αντιδράσει στη δεύτερη περίοδο και να πάει στα αποδυτήρια μπροστά με 45-43, δείχνοντας ότι έχει χαρακτήρα και ποιότητα για να επιστρέφει σε ένα παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, η Ζάλγκιρις κατάφερε να ελέγξει καλύτερα τον ρυθμό, να περιορίσει τα εύκολα καλάθια του Ερυθρού Αστέρα και να φτάσει στη νίκη. Οι Σέρβοι δεν έδειξαν ότι μπορούν ννα ανταγωνιστούν τον αντίπαλο τους. Έδειξαν ότι ακόμη δεν μπορούν να το κάνουν με συνέπεια. Και αυτή είναι μια πολύ σημαντική διαφορά.

Η φετινή ομάδα του Βελιγραδίου έχει ποιότητα, έχει βάθος και διαθέτει παίκτες που μπορούν να κερδίσουν παιχνίδια με την ατομική τους ικανότητα, όμως αυτό που δεν έχει ακόμη καταφέρει να αποκτήσει είναι η συλλογική συμπεριφορά που θα κάνει αυτή την ποιότητα πραγματικά παραγωγική.

Ο Ναβάρο έχει μπροστά του ένα δύσκολο αλλά ξεκάθαρο έργο. Να καθορίσει τους ρόλους, να βρει τις σωστές πεντάδες, να δώσει στον Τζόουνς τη σωστή θέση μέσα στη δημιουργία, να ενεργοποιήσει τον Μότλεϊ ως σημείο αναφοράς, να βρει τον τρόπο με τον οποίο ο Νουόρα θα γίνει πιο αποτελεσματικός μέσα στη ροή της επίθεσης και παράλληλα να δημιουργήσει μια αμυντική ταυτότητα που δεν θα εξαρτάται από το πόσο καλά θα πηγαίνει το σουτ.

Γιατί η ομάδα του αυτή τη στιγμή δεν στερείται ταλέντου, αλλά στερείται αυτοματισμών. Σε κάθε περίπτωση ο Ερυθρός Αστέρας δεν στερείται προπονητή που γνωρίζει τον τρόπο για να πετύχει, αλλά μιας ομάδας που ακόμη δεν έχει ακολουθήσει με συνέπεια τον δρόμο που εκείνος θέλει να χαράξει.

Αυτός είναι και ο λόγος που η ήττα από τη Ζάλγκιρις δεν πρέπει να διαβαστεί ως συμπέρασμα για το τι θα είναι ο Ερυθρός Αστέρας στη συνέχεια της σεζόν, αλλά ως μια πρώτη πολύ καθαρή ένδειξη για το τι πρέπει να διορθωθεί. Η ομάδα έχει ακόμη πολύ χρόνο μπροστά της, όμως η διαδικασία δημιουργίας της ταυτότητάς της δεν μπορεί να μείνει για πολύ ακόμη στη θεωρία.

Στην Euroleague η ποιότητα του ρόστερ μπορεί να σε βάλει σε ένα παιχνίδι, όμως η ταυτότητα είναι αυτή που σε κρατάει μέσα σε αυτό όταν τα πράγματα δυσκολεύουν.

