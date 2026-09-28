Stoiximan Super Cup: Οι πανηγυρισμοί των Πειραιωτών (vid)
Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα επιβλήθηκε με 101-96 του ΠΑΟΚ στο «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου και κατέκτησε το Stoiximan Super Cup.
Οι Πειραιώτες έφτασαν τις πέντε σερί κατακτήσεις στον θεσμό και είναι οι πολυνίκεις, ξεκινώντας με τίτλο τη χρονιά εντός των συνόρων. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός στον επίσημο λογαριασμό της στο X δημοσίευσε την παρακάμερα του χθεσινού τελικού.
Δείτε το σχετικό video:
Ο πρώτος εγχώριος τίτλος της χρονιάς είναι ερυθρόλευκος! Το @StoiximanGBL Super Cup παρέμεινε στον Πειραιά ! 🏆— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 28, 2026
Δείτε όλα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες, μέσα από την παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός! 🎥
Full Video ➡️ https://t.co/B4aiKHbuVi#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos… pic.twitter.com/aEpbpzwvBf
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