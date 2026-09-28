Ο Ολυμπιακός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 101-96 στον τελικό του Stoiximan Super Cup στο Περιστέρι και κατέκτησε το τρόπαιο για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν.

Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα επιβλήθηκε με 101-96 του ΠΑΟΚ στο «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου και κατέκτησε το Stoiximan Super Cup.

Οι Πειραιώτες έφτασαν τις πέντε σερί κατακτήσεις στον θεσμό και είναι οι πολυνίκεις, ξεκινώντας με τίτλο τη χρονιά εντός των συνόρων. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός στον επίσημο λογαριασμό της στο X δημοσίευσε την παρακάμερα του χθεσινού τελικού.

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