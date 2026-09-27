Ο Ολυμπιακός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 101-96 στον τελικό του Stoiximan Super Cup στο Περιστέρι και κατέκτησε το τρόπαιο για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν.

«Αφεντικό» του Stoiximan Super Cup ο Ολυμπιακός! Οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζώκα επιβλήθηκαν με 101-96 του ΠΑΟΚ στο «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου και έφτασαν τις πέντε σερί... στον θεσμό.

Έτσι, η ομάδα του Πειραιά είναι οι πολυνίκεις της διοργάνωσης και ξεκίνησαν και τη φετινή σεζόν με τίτλο εντός των συνόρων. Στα τέσσερα προηγούμενα ραντεβού του πήραν το «ροζ φύλλο» του τελικού επικράτησαν τρεις φορές του Παναθηναϊκού και μια του Προμηθέα, αφού οι πράσινοι δεν συμμετείχαν.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των νικηφόρων τελικών του Ολυμπιακού: