Ολυμπιακός: Η διαιτητική τριάδα για τον αγώνα με τη Ζάλγκιρις
Ο Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί στο Κάουνας απέναντι στη Ζάλγκιρις στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Euroleague την Τρίτη (29/09, 20:00). Η διοργανώτρια αρχή επισημοποίησε τους τρεις διαιτητές, που θα σφυρίξουν στο ματς.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να κάνει το 2/2 στη φετινή Ευρωλίγκα αλλά δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και κρίθηκε προτιμότερο να μείνει πίσω στην Αθήνα. Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Σάσα Πουκλ, Εμίλιο Πέρεζ και Λούκα Κάρντουμ.
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