Ολυμπιακός: Οι γευστικές επιλογές των ΜακΙντάιρ και Εντιάι (vid)
Η Euroleague δημοσίευσε ένα διασκεδαστικό βίντεο με διάφορες γαστρονομικές επιλογές της ελληνικής κουζίνας. Σε ρόλο γευσιγνώστη για τον Ολυμπιακό ήταν τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα των Πειραιωτών, Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Εμπάι Εντιάι.
Στο σχετικό video που ανήρτησε η διοργάνωση στον επίσημο λογαριασμό της στο X, οι δύο παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα απάντησαν στο αιώνιο γευστικό δίλημμα ανάμεσα σε παστίτσιο και μουσακά, επιλέγοντας αμφότεροι το πρώτο.
Δείτε το video:
The videos you loved are back 🥙🍴— EuroLeague (@EuroLeague) September 28, 2026
Spreading the Greek culture to @CodiTyree0 & Mbaye Ndiaye this time! pic.twitter.com/WpyrqeXUEB
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