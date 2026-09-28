Η Euroleague δημοσίευσε ένα video στο οποίο οι Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Εμπάι Εντιάι δοκιμάζουν διάφορα ελληνικά φαγητά. Οι επιλογές των δύο ερυθρόλευκων

Η Euroleague δημοσίευσε ένα διασκεδαστικό βίντεο με διάφορες γαστρονομικές επιλογές της ελληνικής κουζίνας. Σε ρόλο γευσιγνώστη για τον Ολυμπιακό ήταν τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα των Πειραιωτών, Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Εμπάι Εντιάι.

Στο σχετικό video που ανήρτησε η διοργάνωση στον επίσημο λογαριασμό της στο X, οι δύο παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα απάντησαν στο αιώνιο γευστικό δίλημμα ανάμεσα σε παστίτσιο και μουσακά, επιλέγοντας αμφότεροι το πρώτο.

Δείτε το video: