Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πρόσθεσε έναν ακόμα τίτλο στο παλμαρέ του, μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ στο «Ανδρέας Παπανδρέου».

photo credits: Christos Zoidis

Ο Ολυμπιακός για πέμπτη διαδοχική χρονιά, κατάφερε να κατακτήσει το Σούπερ Καπ Ελλάδας και να ξεκινήσει με το δεξί τις εγχώριες υποχρεώσεις του. Αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ στον τελικό και με 101-96, πήρε τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Μία ακόμη επιτυχία για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος βλέπει την τροπαιοθήκη της αγαπημένης του ομάδας, να μεγαλώνει ακόμα περισσότερα. Από τότε που επέστρεψε στο λιμάνι το 2020, ο πολύπειρος προπονητής, έχει κυριαρχήσει στους εγχώριους τίτλους και τα νούμερα «μιλάνε» από μόνα τους.

Συγκεκριμένα, από τους 17 πιθανούς τίτλους (Πρωτάθλημα, κύπελλο, Σούπερ Καπ) που θα μπορούσε να έχει ο Ολυμπιακός εντός συνόρων την τελευταία εξαετία, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει οδηγήσει την ομάδα στην κορυφή, στους 12 από αυτούς.

Πρόκειται για τέσσερα πρωταθλήματα, τρία κύπελλα και πέντε Σούπερ Καπ.

Οι τίτλοι του Μπαρτζώκα στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό

Πρωταθλήματα: 2022, 2023, 2025, 2026

Κύπελλα: 2022, 2023, 2024

Σούπερ Καπ: 2022, 2023, 2024, 2025, 2026