Μασιούλις: «Τα γκαρντ του Ολυμπιακού μπορούν να κάνουν τη δουλειά του Γουόκαπ, δεν έχασε σημαντικά σε αυτόν τον τομέα»

Ο Τόμας Μασιούλις μιλώντας για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την 2η αγωνιστική της Euroleague στάθηκε μεταξύ άλλων και στην υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ.

Ο Ολυμπιακός «δοκιμάζεται» το βράδυ της Τρίτης (29/09, 20:00) στην «Zalgirio Arena» κόντρα στην Ζάλγκιρις, με τους Λιθουανούς να μην υπολογίζουν γι' αυτό το παιχνίδι τον... πρώην «ερυθρόλευκο», Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος.

Την απουσία του Αμερικανού γκαρντ επιβεβαίωσε και ο προπονητής Τόμας Μασιούλις στις δηλώσεις του, ο οποίος στάθηκε στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, απάντησε σε ερώτηση για τον Μοντέρο ενώ υπογράμμισε ότι η φυγή του Τόμας Γουόκαπ δεν στερήσει πολλά πράγματα από τους Πειραιώτες.

Για τον Δομηνικανό γκαρντ: «Έχει δημιουργία, μπορεί να επιτεθεί προς το καλάθι, να πάρει μόνος του μια απόφαση στο ένας εναντίον ενός, αλλά και να βρει τους συμπαίκτες του. Όλα αυτά που λένε όλοι. Δεν θα ξεχώριζα κάτι συγκεκριμένο, αλλά σίγουρα μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες και να σκοράρει μόνος του, αλλά και να δημιουργήσει για τους άλλους. Μπορεί να μπει στη ρακέτα, να πασάρει έξω και βλέπει πολύ καλά το γήπεδο».

Για την προσθήκη του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ: «Αυτό είναι περισσότερο μια ιδέα του κόουτς Μπαρτζώκα, καθώς έτσι αγωνίζεται ο Ολυμπιακός. Δεν είναι ότι οι παίκτες επιβάλλουν αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Είναι το σύστημά τους, το οποίο λειτουργεί πολύ καλά. Έχουν πολύ καλή αντίληψη ο ένας για τον άλλον, κάνουν πολλά κοψίματα και κινούνται συνεχώς χωρίς την μπάλα. Δεν μπορείς ποτέ να χαλαρώσεις. Αν καταφέρεις να σταματήσεις την κυκλοφορία της μπάλας, τότε έχουν παίκτες που μπορούν να λύσουν τις καταστάσεις στο ένας εναντίον ενός. Όπως είπα, ο Μοντέρο, ο Φουρνιέ και όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να δημιουργήσουν και να πάρουν αποφάσεις στο ένας εναντίον ενός.»

Για το σίριαλ με τον Γουόκαπ και την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό: «Ο Γουόκαπ είχε περισσότερο μια ιδιαίτερη σύνδεση με τον Σάσα Βεζένκοβ. Όμως και οι υπόλοιποι παίκτες τον γνωρίζουν πολύ καλά. Όπως έχει ειπωθεί, ο Τόμας μπορούσε με κλειστά μάτια να βρει τον Βεζένκοβ, όμως και οι άλλοι παίκτες αγωνίζονται μαζί εδώ και αρκετές σεζόν, γνωρίζουν το σύστημα και τα κοψίματα. Αν χαλαρώσεις έστω και για λίγο, η μπάλα θα φτάσει στον Βεζένκοβ. Αμυντικά, ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ είναι καλός αμυντικός, ενώ υπάρχουν και άλλοι γκαρντ που μπορούν να κάνουν καλά πολλά από αυτά που έκανε ο Γουόκαπ. Επομένως, δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει χάσει σημαντικά σε αυτόν τον τομέα.»

Για την απουσία του Γουίλιαμς-Γκος: «Δεν είναι εύκολο να τον αντικαταστήσεις, γιατί είναι ένας από τους σημαντικότερους παίκτες και δημιουργούς μας. Καταλαβαίνει πολύ καλά τι θέλουμε και πώς θέλουμε να αγωνιστούμε και βοηθάει όλους τους υπόλοιπους. Ωστόσο, έχουμε παίκτες και πιστεύουμε σε όλους. Δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε. Πρέπει να προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε την κατάσταση όπως είναι τώρα και να περιμένουμε να επιστρέψουν όλοι οι παίκτες μας υγιείς».

Για την παρουσία του Σακίλ Ο' Νιλ στις εξέδρες: «Διέλυε τους πάντες κάτω από το καλάθι, αυτές είναι οι αναμνήσεις μου (γέλια). Σίγουρα δεν θα έρθω αύριο για να τον παρακολουθήσω. Θα έρθω για να δω πώς θα αγωνιστεί η ομάδα μου και τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, ώστε να δώσουμε τη μάχη μας απέναντι στον Ολυμπιακό».