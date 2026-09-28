Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί το Depth Chart του Ολυμπιακού μετά και τις προσθήκες των Μπραιαντ Ντάνστον και Τζορτ Πάπας.

Διπλό μεταγραφικό «χτύπημα» έκανε ο Ολυμπιακός λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του 5ου σερί Super Cup.

Για την ακρίβεια επισημοποίησε δύο επιστροφές στις τάξεις της ομάδας, με τους δύο παίκτες να είχαν πάρει κανονικό μέρος και στην προετοιμασία.

Ο λόγος φυσικά για τους Μπράιαντ Ντάνστον και Τζορτζ Πάπας, οι οποίοι επέστρεψαν στους «ερυθρόλευκους» προκειμένου να ενισχύσουν το ρόστερ.

Το Depth Chart του Ολυμπιακού