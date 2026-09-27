Το χειροκρότημα ο ΠΑΟΚ, την κούπα ο Ολυμπιακός! Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε 101-96 του Δικεφάλου του Βορρά και κατέκτησε το Super Cup, έχοντας σε εκπληκτικό βράδυ τους Βεζένκοβ (25π., 10ρ.), Μοντέρο (20π., 5ασ.) και Φουρνιέ (19π.), που οδήγησαν τους «ερυθρολεύκους» στην πρώτη κούπα της σεζόν. Επτά παίκτες του ΠΑΟΚ με διψήφιο αριθμό πόντων.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην τα κατάφερε στο Αμπου Ντάμπι, όμως ο πρώτος εγχώριος τίτλος της σεζόν βάφτηκε... ερυθρόλευκος. Οι πρωταθλητές Ευρώπης ξεπέρασαν το εμπόδιο του αξιόμαχου ΠΑΟΚ που είχε κάνει πραγματικό ντέρμπι το ματς στο φινάλε, με 101-96 και κατέκτησαν το Σούπερ Καπ Ελλάδας.

Ο τελικός ήταν φανταστικός και το ενδιαφέρον έμεινε υψηλό μέχρι τα τελευταία λεπτά, όπου ο «δικέφαλος του βορρά» έφτασε μία ανάσα από την ανατροπή, αλλά δεν κατάφερε να περάσει μπροστά. Ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε το προβάδισμά του και κατέκτησε το Σούπερ Καπ για πέμπτη διαδοχική χρονιά.

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Ο αγώνας

Ο Χολ είχε πετύχει τους πρώτους τέσσερις πόντους του αγώνα, με τον ΠΑΟΚ να απαντάει με τρίποντο του Οσμαν και δίποντο του Αλεξάντερ για το 5-4 στο 07:35. Στο 06:50 το σκορ ήταν ισόπαλο (7-7), όμως με επιμέρους σκορ 11-1 από το 06:35 (Βεζένκοβ) μέχρι το 03:25 (Ντόρσεϊ), ο Ολυμπιακός είχε πάρει διψήφιο προβάδισμα (18-8). Οι Θεσσαλονικείς είχαν μειώσει στους τέσσερις (18-14) με τρίποντα των Χάτζινς και Φόστερ στο 01:51, ενώ στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν μπροστά στο σκορ με 25-17.

Ο Καλάθης είχε σκοράρει με τρίποντο στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Φουρνιέ να απαντάει με δίποντο για το 27-20 στο 09:11. Ο Ολυμπιακός είχε επιβάλει τον ρυθμό του και με επιμέρους σκορ 13-2 από το 07:05 (Βεζένκοβ) μέχρι το 03:40 (Φουρνιέ), είχε ξεφύγει με 19 πόντους (45-26), ενώ στο 02:54 μετά από γκολ-φάουλ του Χολ, ήταν στο +20 (48-28). Ο ΠΑΟΚ είχε ρίξει λίγο τη διαφορά (7-0 σερί) και οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 50-36.

Ο Παπανικολάου είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου με τρίποντο, με τον Φόστερ να απαντάει με τον ίδιο τρόπο για το 53-39 στο 08:42. Ο ΠΑΟΚ είχε βγάλει αντίδραση και στο 05:13, με έμφαση κυρίως στα τρίποντα, είχε ρίξει τη διαφορά στους δέκα πόντους (61-51). Στο 02:09 ο Μήτρου-Λονγκ με τρίποντο είχε μειώσει σε 68-60, με τον Βεζένκοβ να ευστοχεί πίσω από τα 6.75μ. για το 71-60. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά στο σκορ με 74-65, με τον Ταϊρί να σκοράρει με buzzer beater lay up.

Ο Εντιάι είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Μήτρου-Λονγκ να απαντάει με τρίποντο για το 76-68 στο 09:26. Ο Εντιάι είχε πετύχει πέντε σερί πόντους (81-68), με τον Φόστερ να μειώνει με δίποντο (81-70). Στο 03:54, οι Θεσσαλονικείς είχαν ρίξει τη διαφορά στους εννιά (90-81), ενώ με ένα σερί 8-0 (έξι πόντοι Οσμαν), το σκορ είχε γίνει 92-89. Ο ΠΑΟΚ είχε μειώσει στον πόντο (94-93), όμως τέσσερις πόντους ο Μοντέρο, είχε ανεβάσει τη διαφορά στους πέντε (98-93) στα 00:30. Ο Φόστερ είχε σκοράρει τρίποντο, όμως οι Πειραιώτες έφτασαν εν τέλη στη νίκη με 101-96.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Βγήκε μπροστά ο Γιαν Μοντέρο στο φινάλε και ξεχώρισε για τον Ολυμπιακό .

στο φινάλε και ξεχώρισε για τον . MVP Ο... Ασταμάτητος Σάσα Βεζένκοβ , ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής με 25 πόντους (7/8 βολές, 6/11 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 34 λεπτά.

, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής με 25 πόντους (7/8 βολές, 6/11 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 34 λεπτά. ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο... Γιαν Μοντέρο , ο οποίος είχε 20 πόντους (9/11 βολές, 1/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 25 λεπτά.

, ο οποίος είχε 20 πόντους (9/11 βολές, 1/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 25 λεπτά. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Εξαιρετικός ο Κάιλ Αλεξάντερ με 15 πόντους (7/8 βολές, 4/5 δίποντα), 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ σε 27 λεπτά.

με 15 πόντους (7/8 βολές, 4/5 δίποντα), 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ σε 27 λεπτά. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ , ο οποίος έμεινε στους οχτώ πόντους από το πρώτο δεκάλεπτο.

, ο οποίος έμεινε στους οχτώ πόντους από το πρώτο δεκάλεπτο. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Πολλές προσπάθειες τριών πόντων από τον ΠΑΟΚ με 19/46 προσπάθειες.

Τα δεκάλεπτα: 25-17, 50-36, 74-65, 101-96