Ο Μπράιαν Ντάνστον ακολούθησε την αποστολή του Ολυμπιακού που αναχώρησε για το Κάουνας ενόψει του αγώνα της Τρίτης (29/09, 20:00) με την Ζάλγκιρις.

Λίγο μετά την επίσημη ανακοίνωση για την επιστροφή του Μπράιαντ Ντάνστον στον Ολυμπιακό ύστερα από 11 χρόνια, ο Αμερικανός σέντερ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο προκειμένου να αγωνίζεται ως Έλληνας στα ματς της GBL

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε

Για την επιστροφή του: «Άρχισα την προετοιμασία με την ομάδα. Έμειναν σε φόρμα και όποια επιλογή είχα ήθελα να την πάρω. Θέλω να φέρω ενέργεια, εμπειρία, να βοηθήσω τα παιδιά στα αποδυτήρια, να είμαι μια επιπλέον φωνή από τον πάγκο στους υπόλοιπους. Θέλω να είμαι ο άνθρωπος που θα βοηθάει με την παρουσία του. Είμαι ενθουσιασμένος με την ομάδα, υπάρχει ταλέντο και παίκτες με πολλές δυνατότητες. Θα είναι μια συναρπαστική σεζόν. Εγώ θέλω να βγω στο παρκέ και να παίξω αυτό είναι στο μυαλό μου. Δεν σκέφτομαι τι λένε για ηλικίες».

Για την Ζάλγκιρις: «Η Ζαλγκίρις είναι μια ομάδα με ταλαντούχους παίκτες που θέτουν τον ρυθμό στο παρκέ. Ο Βαλαντσιούνας έπαιξε εξαιρετικά. Έχει παίξει στο ΝΒΑ έχει πολύ ταλέντο και είναι εξαιρετικούς σέντερ».

Για πιθανή απόκτηση του ελληνικού διαβατηρίου: «Ελπίζω, να πάρω ελληνικό διαβατήριο .Έχω παντρευτεί γυναίκα που είναι από την Ελλάδα, έχω δύο παιδιά. Ωστόσο, δεν είμαι υπεύθυνος για αυτή τη διαδικασία, αλλά θα ήταν λογικό να το πάρω».