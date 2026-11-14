GBL: Η βαθμολογία μετά την πρώτη μέρα της 7ης αγωνιστικής

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της GBL μετά τις πρώτες τρεις αναμετρήσεις της 7ης αγωνιστικής.

Η Δόξα Λευκάδας Elabet έκανε την έκπληξη και έφυγε με το διπλό από την έδρα της ΑΕΚ με 77-73 ανοίγοντας την αυλαία της 7ης αγωνιστικής της GBL και έφτασε τις τρεις νίκες στο φετινό πρωτάθλημα. Στον αντίποδα, η Ένωση, που προβληματίζει, υπέστη την πέμπτη ήττα της και την τέταρτη συνεχόμενη. Ο ΠΑΟΚ «άλωσε» την Καρδίτσα (74-69) και έκανε το 7/7, ενώ ο Ηρακλής σημείωσε τη δεύτερη διαδοχική του νίκη (99-92) στην Πάτρα και βύθισε κι άλλο τον Προμηθέα.

Την Κυριακή (15/11) η αγωνιστική δράση στα γήπεδα της ελληνικής επικράτειας συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Από το αυριανό πρόγραμμα δεσπόζει το ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα σε Άρη και Ολυμπιακό στο «Αλεξάνδρειο». Στους υπόλοιπους αγώνες, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου, το Περιστέρι φιλοξενεί τη Μύκονο και οι Βίκος Φαlcons κοντράρονται με το Μαρούσι, στην Ήπειρο.

Η 7η αγωνιστική:

Σάββατο (14/11)

ΑΕΚ - Δόξα Λευκάδας Elabet 73-77

Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 69-74

Προμηθέας Πατρών - Ηρακλής 92-99

Κυριακή (15/11)

Παναθηναϊκός - Κολοσσός Ρόδου (13:00)

Περιστέρι - Μύκονος (13:00)

Βίκος Φαlcons - Μαρούσι (16:00)

Άρης - Ολυμπιακός (17:30)

Η Βαθμολογία:

1. ΠΑΟΚ 7-0 14β.

2. Καρδίτσα 4-3 11β.

3. Άρης 5-1 11β.

4. Ολυμπιακός 6-0 10β.

5. Δόξα Λευκάδας Elabet 3-4 10β.

6. Ηρακλής 3-4 10β.

7. Παναθηναϊκός 5-1 9β.

8. Κολοσσός Ρόδου 3-3 9β.

9. Περιστέρι 3-3 9β.

10. ΑΕΚ 2-5 9β.

11. Προμηθέας 1-6 8β.

12. Μύκονος 1-5 7β.

13. Μαρούσι 1-5 7β.

14. Βίκος Φαlcons 1-5 7β.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με -2 βαθμούς

Η επόμενη αγωνιστική (8η):

Σάββατο (21/11)

Ηρακλής - ΑΕΚ (15:00)

Κολοσσός Ρόδου - Προμηθέας (16:00)

Δόξα Λευκάδας Elabet - Περιστέρι (17:00)

Παναθηναϊκός - Μαρούσι (17:30)

ΠΑΟΚ - Άρης (17:30)

Κυριακή (22/11)

Μύκονος - Βίκος Φαlcons (13:00)

Καρδίτσα - Ολυμπιακός (15:00)