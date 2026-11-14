GBL: Η βαθμολογία μετά την πρώτη μέρα της 7ης αγωνιστικής
Η Δόξα Λευκάδας Elabet έκανε την έκπληξη και έφυγε με το διπλό από την έδρα της ΑΕΚ με 77-73 ανοίγοντας την αυλαία της 7ης αγωνιστικής της GBL και έφτασε τις τρεις νίκες στο φετινό πρωτάθλημα. Στον αντίποδα, η Ένωση, που προβληματίζει, υπέστη την πέμπτη ήττα της και την τέταρτη συνεχόμενη. Ο ΠΑΟΚ «άλωσε» την Καρδίτσα (74-69) και έκανε το 7/7, ενώ ο Ηρακλής σημείωσε τη δεύτερη διαδοχική του νίκη (99-92) στην Πάτρα και βύθισε κι άλλο τον Προμηθέα.
Την Κυριακή (15/11) η αγωνιστική δράση στα γήπεδα της ελληνικής επικράτειας συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Από το αυριανό πρόγραμμα δεσπόζει το ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα σε Άρη και Ολυμπιακό στο «Αλεξάνδρειο». Στους υπόλοιπους αγώνες, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου, το Περιστέρι φιλοξενεί τη Μύκονο και οι Βίκος Φαlcons κοντράρονται με το Μαρούσι, στην Ήπειρο.
Η 7η αγωνιστική:
Σάββατο (14/11)
ΑΕΚ - Δόξα Λευκάδας Elabet 73-77
Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 69-74
Προμηθέας Πατρών - Ηρακλής 92-99
Κυριακή (15/11)
Παναθηναϊκός - Κολοσσός Ρόδου (13:00)
Περιστέρι - Μύκονος (13:00)
Βίκος Φαlcons - Μαρούσι (16:00)
Άρης - Ολυμπιακός (17:30)
Η Βαθμολογία:
1. ΠΑΟΚ 7-0 14β.
2. Καρδίτσα 4-3 11β.
3. Άρης 5-1 11β.
4. Ολυμπιακός 6-0 10β.
5. Δόξα Λευκάδας Elabet 3-4 10β.
6. Ηρακλής 3-4 10β.
7. Παναθηναϊκός 5-1 9β.
8. Κολοσσός Ρόδου 3-3 9β.
9. Περιστέρι 3-3 9β.
10. ΑΕΚ 2-5 9β.
11. Προμηθέας 1-6 8β.
12. Μύκονος 1-5 7β.
13. Μαρούσι 1-5 7β.
14. Βίκος Φαlcons 1-5 7β.
Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με -2 βαθμούς
Η επόμενη αγωνιστική (8η):
Σάββατο (21/11)
Ηρακλής - ΑΕΚ (15:00)
Κολοσσός Ρόδου - Προμηθέας (16:00)
Δόξα Λευκάδας Elabet - Περιστέρι (17:00)
Παναθηναϊκός - Μαρούσι (17:30)
ΠΑΟΚ - Άρης (17:30)
Κυριακή (22/11)
Μύκονος - Βίκος Φαlcons (13:00)
Καρδίτσα - Ολυμπιακός (15:00)
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