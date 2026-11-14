Ο Ολυμπιακός έχει ταλαιπωρηθεί από αρκετούς τραυματισμούς τη φετινή σεζόν και καλείται να διαχειριστεί τη νέα απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Στο «στρατόπεδο» του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν έχουν να αντιμετωπίσουν αρκετά προβλήματα από παίκτες που έχουν τραυματιστεί.

Προφανώς ο μεγάλος άτυχος είναι ο Γιαν Μοντέρο ο οποίος αναμένεται να παραμείνει εκτός για έξι μήνες, έχοντας υποβληθεί σε πετυχημένη χειρουργική επέμβαση συρραφής έξω μηνίσκου, ωστόσο και άλλοι παίκτες έχουν ταλαιπωρηθεί και έχουν στερήσει τις υπηρεσίες τους στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Συγκεκριμένα πέραν του Μοντέρο, ο Φουρνιέ αντιμετώπισε πρόβλημα στον ώμο του, μένοντας εκτός για περίπου 20 ημέρες. Ο Κώστας Παπανικολάου αντιμετώπισε Τενοντίτιδα καταφυτικού τένοντα ορθού κοιλιακό και χρειάστηκε να παραμείνει στα «πιτς» για μία εβδομάδα.

Πιο νωρίς στη σεζόν ο Πλώτας υπέστη συνδεσμική κάκωση στον αριστερό αγκώνα με μερική ρήξη του ωλένιου πλάγιου συνδέσμου, ωστόσο επέστρεψε και αγωνίστηκε στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπεσίκτας.

Ο Νίκολα Μιλοτίνοφ είναι ο νέο τραυματίας του Ολυμπιακού με τον Σέρβο σέντερ να είναι σίγουρο πως θα απουσιάσει από τους αγώνες των «ερυθρόλευκων» κόντρα σε Άρη και Μακάμπι Τελ Αβίβ.