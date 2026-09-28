Ο Ολυμπιακός θα έχει γυρίσει τον μισό πλανήτη σε έναν μήνα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας και είχε δίκιο όπως αποδεικνύεται από τους υπολογισμούς.

«Ο γύρος του πλανήτη (κατά το ήμισυ) σε έναν μήνα», θα ήταν ένας πολύ ταιριαστός τίτλος για τη συνθήκη που επικρατεί αυτή την περίοδο στον Ολυμπιακό και φωτογράφισε στις δηλώσεις του και ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 101-96 του ΠΑΟΚ στον τελικό του Stoiximan Super Cup κατακτώντας με αυτόν τον τρόπο τον πρώτο εγχώριο τίτλο στη σεζόν κόντρα στους πολύ... μαχητικούς Θεσσαλονικείς.

«Θα είναι μεγάλη χρονιά, έχουμε ήδη γυρίσει τον μισό πλανήτη σε χιλιόμετρα ήδη. Παίζουμε την Τρίτη, πάμε μετά Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω ποιος φτιάχνει το πρόγραμμα και ποιανού ιδέα είναι. Καταλαβαίνω το μάρκετινγκ αλλά δεν είναι φυσιολογικό σε αυτό. Καταλαβαίνω οι παίκτες να μην έχουν διάθεση να παίξουν μπάσκετ, οι προπονητές δεν έχουν χρόνο να προετοιμάσουν και αυτό δεν είναι φυσιολογικό», είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» μετά το φινάλε της αναμέτρησης φωτογραφίζοντας τα ταξίδια που έχει χρειαστεί να κάνει ο Ολυμπιακός σε διάστημα ενός μήνα ακριβώς.

Από την Κρήτη στο Άμπου Ντάμπι και μετά... Θεσσαλονίκη

Οι αριθμοί αποτυπώνουν και επιβεβαιώνουν με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο αυτό που περιέγραψε ο κόουτς Μπαρτζώκας. Από τις 4 Σεπτεμβρίου, όταν άρχισαν τα ταξίδια των Πειραιωτών με πρώτο προορισμό το Ηράκλειο Κρήτης, μέχρι και την επιστροφή από τη Θεσσαλονίκη στις 4 Οκτωβρίου λόγω των υποχρεώσεών του στη Stoiximan GBL απέναντι στον Ηρακλή, ο Ολυμπιακός θα έχει ολοκληρώσει συνολικά 13 αεροπορικά ταξίδια, τα οποία αντιστοιχούν σε περίπου 18.884 χιλιόμετρα.

Στο διάστημα αυτό μεσολάβησε το ταξίδι στην Κύπρο για το φιλικό τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», ενώ η συνέχεια επεφύλασσε στον Ολυμπιακό τη μεγαλύτερη διαδρομή προς το Άμπου Ντάμπι για τις ανάγκες του πρώτου Super Cup της EuroLeague. Μόνο τα ταξίδια προς και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιστιχούν σε περίπου 6.526 χιλιόμετρα.

Ακολούθησε, η έναρξη της regular season στη EuroLeague με ταξίδι στη Βιτόρια για την πρώτη αγωνιστική κόντρα στην Μπασκόνια, ενώ η διαδρομή συνεχίζεται έως και το τέλος της εβδομάδας (04/10). Το πρόγραμμα δεν σταματά εκεί. Ακολουθούν το Κάουνας και η Μπολόνια για την πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν κόντρα σε Ζάλγκιρις και Βίρτους αντίστοιχα, με τις μετακινήσεις να συνεχίζονται στη Θεσσαλονίκη.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Ολυμπιακός έχει ήδη διανύσει περίπου 18.884 χιλιόμετρα στον αέρα με το... καλημέρα σας στη σεζόν! Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, πρόκειται για απόσταση που αντιστοιχεί σε σχεδόν 47% της περιφέρειας της Γης στον Ισημερινό (περίπου 40.075 χλμ.) και όλα αυτά μέσα σε έναν μήνα που περιλαμβάνει προετοιμασία, φιλικά, ταξίδια, το Stoiximan Super Cup και, πλέον, την έναρξη της EuroLeague.