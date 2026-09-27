Μπαρτζώκας: «Σας το λέω, δεν υπάρχει τίποτα το φυσιολογικό στο πρόγραμμα!»

Δείτε αναλυτικά όλα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου μετά την κατάκτηση του Super Cup.

Τον 5ο σερί τίτλο του Super Cup κατέκτησε ο Ολυμπιακός μετά και τη νίκη του στον τελικό του κλειστού «Ανδρέας Παπανδρέου» απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου μετά το φινάλε της αναμέτρησης μίλησε εκτενώς για το δύσκολο πρόγραμμα τη φετινή σεζόν.

Αναλυτικά

«Αρχικά να συγχαρώ τη διοργάνωση, παρότι μας λείπει που είναι γεμάτο το γήπεδο. Υπήρξε σήμερα ενθουσιασμός στην ατμόσφαιρα και πολιτισμός. Όλοι είχαν τη δυνατότητα να δουν ένα ευχάριστο ματς στο οποίο μπήκαν κοντά στους 200 πόντους. Οι ομάδες έχουν εξαιρετικό επιθετικό ταλέντο. Ο ΠΑΟΚ πιστοποίησε πως έχει υψηλό επίπεδο ως ομάδα για ακόμα μία φορά.

Ελέγχαμε το παιχνίδι σε όλη τη διάρκειά του. Ο ΠΑΟΚ πέρασε μόνο στην αρχή μπροστά. Βρήκε μεγάλα σουτ και από παίκτες που δεν το συνηθίζουν. Πιεστήκαμε, το μομέντουμ δεν ήτανμε την πλευρά μας αλλά τα καταφέραμε. Είναι σημαντικός κάθε τίτλος. Ο Σάσα συνεχίζει και βλέπει τα αρνητικά. Εγώ βλέπω και αρκετά θετικά, αφού έχουμε αλλάξει γκαρντ. Σήμερα σκοράραμε 101 πόντους, 106 στη Βιτόρια και υπάρχουν αρκετά θετικά και θέλουμε να γίνουν περισσότερα».

Για τον ανταγωνισμό στην Ελλάδα: «Καταρχάς, δε συνέβη αυτό.Ο Παναθηναϊκός έχασε πέρσι, εμείς ήμασταν αήττητοι. Έχασε και από τον Άρη και τον Ηρακλή. Έχασε και άλλο ματς; Και από τον Κολοσσό. Πέρσι ήμασταν σταθεροί, ήμασταν στο πρωτάθλημα αήττητοι. Θα κοιτάξουμε να τα πάμε φέτος όσο καλύτερα μπορούμε. Χθες οι παίκτες είχαν στο μυαλό τους ότι θα παίξουν τελικό σε 24 ώρες. Είδατε την διαφορά στον Φουρνιέ χθες και σήμερα.

Είναι ο τρίτος τίτλος το τελευταίο τρίμηνο, εξάμηνο. Το κίνητρο είναι το μεγαλύτερο πράγμα. Για να βρεις κίνητρο, πρέπει να σε προκαλέσει και ο αντίπαλος, ο ΠΑΟΚ μας προκάλεσε. Κερδίζαμε και στα δύο ματς με 20 πόντους, χθες κερδίσαμε με 13 και θεωρείται ότι υπάρχει και πρόβλημα. Όοι θα θέλουν να μας κερδίζουν σαν πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας, όλοι θα παίζουν με λιγότερη πίεση και με τεράστιο κίνητρο και σε Ελλάδα και σε Ευρωλίγκα.

Πρέπει να γίνουμε συμπαγείς ως ομάδα, να είμαστε δεμένοι, όχι ότι δεν είμαστε. Γιατί θα έχουμε μεγάλες προκλήσεις φέτος, ομάδες με κίνητρο και χωρίς πρέπει. Θα είναι μεγάλη χρονιά, έχουμε ήδη γυρίσει τον μισό πλανήτη σε χιλιόμετρα ήδη. Παίζουμε την Τρίτη, πάμε μετά Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω ποιος φτιάχνει το πρόγραμμα και ποιανού ιδέα είναι. Καταλαβαίνω το μάρκετινγκ αλλά δεν είναι φυσιολογικό σε αυτό. Καταλαβαίνω οι παίκτες να μην έχουν διάθεση να παίξουν μπάσκετ, οι προπονητές δεν έχουν χρόνο να προετοιμάσουν και αυτό δεν είναι φυσιολογικό.

Αν δεν αλλάξει άμεσα θα υπάρχει επίπτωση, όχι στην εμπορικότητα, αν τα λεφτά είναι το παν, αλλά στην ποιότητα, στην διάρκεια της καριέρας των αθλητών. Δεν γίνεται να πιέσεις κάποιο να παίζει καλά σε 90 ματς. Έτσι, έχεις ρόστερ με μεγαλύτερο βάθος, δαπανώνται περισσότερα χρήματα και τα χρήματα που πάνε στους συλλόγους και είναι περισσότερα φεύγουν στους παίκτες. Τα προηγούμενα 4-5 χρόνια επιβιώσαμε καλά, πήραμε τίτλους, Final Four, θα προσπαθήσουμε και φέτος να αξιοποιήσουμε το ρόστερ, να απλώσουμε το βάθος. Αν μέσα στην χρονιά χρειαστεί βοήθεια η ομάδα θα το κάνουμε».».