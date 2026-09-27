Διαγωνισμούς έχουμε δει πολλούς στα γήπεδα, αλλά αν μη τι άλλο η Ζάλγκιρις Κάουνας πρωτοτύπησε και μάλιστα με το παραπάνω!

Έναν τρομερό διαγωνισμό διοργάνωσε η Ζάλγκιρις Κάουνας για τους φιλάθλους της, οι οποίοι παρακολούθησαν την αναμέτρηση του πρωταθλήματος κόντρα στην Σιολιάι για την 3η αγωνιστική.

Συγκεκριμένα όποιος έμοιαζε... περισσότερο στον Γιόνας Βαλαντσιούνας θα κέρδισε ένα ταξίδι μαζί με την ομάδα για παιχνίδι της Euroleague και πιο συγκεκριμένα για την αναμέτρηση της 28ης Οκτωβρίου το πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής με αντίπαλο τη Βίρτους στην Μπολόνια.

Οκτώ ήταν οι συμμετέχοντες αλλά ένας από αυτούς κατάφερε να κερδίσει το βραβείο καθώς έφερνε... περισσότερο με τον Λιθουανό σέντερ της Ζάλγκιρις.

Εσείς τι λέτε; Δίκαια νίκησε;