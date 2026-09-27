Ζάλγκιρις - Σιολιάι 101-82: Στο ρελαντί με Έντουαρντς πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό
Εύκολο έργο είχε η Ζάλγκιρις για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος LKL και λίγο πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στην «Zalgirio Arena» καθώς επικράτησε της Σιολιάι με 19 πόντους διαφορά και έχοντας ρίξει ταχύτητα στο τέλος.
Εκτός έμειναν οι Γιόνας Βαλαντσιούνας και Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, με τον Αμερικανό γκαρντ να μην υπολογίζεται ούτε για την αναμέτρηση με τους «ερυθρόλευκους» την ερχόμενη Τρίτη (29/09, 20:00) στο Κάουνας.
Καλύτερος για τους νικητές ήταν ο Κάρσεν Έντουαρντς, ο οποίος είχε 19 πόντους με 2/6 δίποντα και 5/6 τρίποντα, ενώ ο Μάρεκ Μπλάζεβιτς τον ακολούθησε έχοντας 12 πόντους με 5/5 δίποντα και 2/5 βολές. Ο Μάριους Γκριγκόνις αγωνίστηκε κάτι περισσότερο από 20 λεπτά και είχε 10 πόντους με 0/1 δίποντο, 3/5 τρίποντα και 1/2 βολές.
Τα δεκάλεπτα: 21-19, 48-37, 80-56, 101-82.
Ζάλγκιρις (Μασιούλις): Έντουαρντς 19 (5), Μπλάζεβιτς 12 (5ριμπ., 4ασ.), Σιρβίντις 11 (1), Γκριγκόνις 10 (3), Μπράουν 9 (2), Μπουτκέβιτσους 8 (1), Σλέβα 8 (2), Ουλάνοβας 7 (1), Ακομπούντου-Εχιόγκου 6, Λο 6 (2), Γκεντράιτις 5 (1).
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