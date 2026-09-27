Παναθηναϊκός: Απο νωρίς στο γήπεδο ο Ομπράντοβιτς, ρεπό με ατομικές

Παναθηναϊκός: Απο νωρίς στο γήπεδο ο Ομπράντοβιτς, ρεπό με ατομικές

Γιώργος Κούβαρης
Παναθηναϊκός: Απο νωρίς στο γήπεδο ο Ομπράντοβιτς, ρεπό με ατομικές
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Αρκετοί παίκτες του Παναθηναϊκού βρέθηκαν το πρωί στο γήπεδο της ομάδας παρά το σημερινό ρεπό. Μαζί τους οι Ομπράντοβιτς και Μπατίστ.

Η ήττα από τον ΠΑΟΚ με το τρίποντο του Οσμάν στον ημιτελικό του Super Cup έχει περάσει ήδη σε δεύτερη μοίρα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει μπροστά του τη διαβολοβδομάδα της Euroleague και τα ματς με Bιλερμπάν και Μακάμπι.

Παρά το σημερινό ρεπό αρκετοί παίκτες του τριφυλλιού βρέθηκαν το πρωί στο γήπεδο για αποθεραπεία και ατομικές προπονήσεις. Από νωρίς στο T-Center ήταν και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ο οποίος μάλιστα συμμετείχε στις ατομικές των παικτών μαζί με τον Μάικ Μπατίστ.

Σχετικά με την κατάσταση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, έχει μυϊκό σπασμό στον δεξιό προσαγωγό και έτσι θεωρείται πολύ δύσκολο (αν όχι απίθανο) να αγωνιστεί στην διπλή αγωνιστική της Euroleague την εβδομάδα που έρχεται με Βιλερμπάν (30/09, 21:15) και Μακάμπι (2/10, 21:15).

@Photo credits: INTIME
     

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