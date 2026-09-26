Η Παρτίζαν ξεκίνησε εμφατικά τη σεζόν στη Euroleague με νίκη στο Βελιγράδι απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, ωστόσο θα στερηθεί τον Γουίλις για αρκετό διάστημα, λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο.

«Πονοκέφαλος» για τον Ντέρεκ Γουίλις στο στρατόιπεδο της Παρτίζαν Βελιγραδίου! Όπως ανακοίνωσε και επίσημα ο σερβικός σύλλογος, ο παίκτης αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αστράγαλο και θα απουσιάσει γι' αρκετές εβδομάδες από τα παρκέ.

Το σύνολο του Πενιαρόγια επιβλήθηκε με 92-76 της Αρμάνι Μιλάνο στην «Belgrade Arena», ωστόσο υπάρχει προβληματισμός για τον 31χρονο αθλητή, ο οποίος σε τρεις με τέσσερις εβδομάδες θα υποβληθεί σε εκ νέου εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί το διάστημα που θα χρειαστεί για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Στη χθεσινή αναμέτρηση (25/09) ο Αμερικανός κινήθηκε σε ρηχά νερά σκοράροντας τρεις πόντους, ενώ μάζεψε και ένα ριμπάουντ. Μετακόμισε φέτος στη σερβική πρωτεύουσα από την Παρί.