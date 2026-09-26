Παρτίζαν: Εκτός παρκέ για αρκετές εβδομάδες ο Γουίλις
«Πονοκέφαλος» για τον Ντέρεκ Γουίλις στο στρατόιπεδο της Παρτίζαν Βελιγραδίου! Όπως ανακοίνωσε και επίσημα ο σερβικός σύλλογος, ο παίκτης αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αστράγαλο και θα απουσιάσει γι' αρκετές εβδομάδες από τα παρκέ.
Το σύνολο του Πενιαρόγια επιβλήθηκε με 92-76 της Αρμάνι Μιλάνο στην «Belgrade Arena», ωστόσο υπάρχει προβληματισμός για τον 31χρονο αθλητή, ο οποίος σε τρεις με τέσσερις εβδομάδες θα υποβληθεί σε εκ νέου εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί το διάστημα που θα χρειαστεί για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.
Στη χθεσινή αναμέτρηση (25/09) ο Αμερικανός κινήθηκε σε ρηχά νερά σκοράροντας τρεις πόντους, ενώ μάζεψε και ένα ριμπάουντ. Μετακόμισε φέτος στη σερβική πρωτεύουσα από την Παρί.
IZVEŠTAJ O ZDRAVSTVENOM STANJU DEREKA VILISA:— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) September 26, 2026
Prvotimac Partizana Mozzart Bet Derek Vilis, podvrgnut je danas detaljnim lekarskim pregledima nakon povrede skočnog zgloba koju je zadobio na utakmici 1. kola Evrolige.
Pregledima je ustanovljeno da stepen povrede zahteva pauzu od… pic.twitter.com/tlArj4a0jL
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