Ο Κάρλικ Τζόουνς ήταν εντυπωσιακός στη νίκη της Παρτίζαν επί της Αρμάνι και αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής στη Εuroleague.

Η Παρτίζαν δεν είχε πρόβλημα στην πρώτη αγωνιστική της Euroleague κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο και επικράτησε με 92-76. Απόλυτος πρωταγωνιστής της νίκης των Σέρβων ήταν ο Κάρλικ Τζόουνς που είχε κέφια.

Ο γκαρντ από το Νότιο Σουδάν μέτρησε 20 πόντους (2/5 διποντα, 4/6 τρίποντα, 4/4 βολές), 4 ριμπάουντ και 10 ασίστ, υπογράφοντας ένα εντυπωσιακό double double.

Κατάφερε να συγκεντρώσει 33 βαθμούς στο ranking με αυτά τα... όργια που έκανε και έτσι αναδείχθηκε MVP της πρώτης αγωνιστικής της Euroleague. Μπήκε φουριόζος στη διοργάνωση και δείχνει πως φέτος θα αποτελέσει τον ηγέτη των Σέρβων.