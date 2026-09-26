Euroleague: ΜVP της πρώτης αγωνιστικής ο ασταμάτητος Τζόουνς
Η Παρτίζαν δεν είχε πρόβλημα στην πρώτη αγωνιστική της Euroleague κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο και επικράτησε με 92-76. Απόλυτος πρωταγωνιστής της νίκης των Σέρβων ήταν ο Κάρλικ Τζόουνς που είχε κέφια.
Ο γκαρντ από το Νότιο Σουδάν μέτρησε 20 πόντους (2/5 διποντα, 4/6 τρίποντα, 4/4 βολές), 4 ριμπάουντ και 10 ασίστ, υπογράφοντας ένα εντυπωσιακό double double.
Κατάφερε να συγκεντρώσει 33 βαθμούς στο ranking με αυτά τα... όργια που έκανε και έτσι αναδείχθηκε MVP της πρώτης αγωνιστικής της Euroleague. Μπήκε φουριόζος στη διοργάνωση και δείχνει πως φέτος θα αποτελέσει τον ηγέτη των Σέρβων.
A historic opening-night win for Partizan, powered by an MVP performance ⭐️@carlikjones is your Round 1 MVP after leading @PartizanBC to their first opening-night win since 2007!— EuroLeague (@EuroLeague) September 26, 2026
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MVP of the Round I #EveryGameMatters pic.twitter.com/MUUSukHJPR
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