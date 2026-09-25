Γουίλιαμς-Γκος: Οριστικά νοκ άουτ κόντρα στον Ολυμπιακό!
Με μια σημαντική απουσία θα υποδεχθεί η Ζάλγκιρις Κάουνας τον Ολυμπιακό κατά τη διάρκειας της ερχόμενης διπλής αγωνιστικής στην Euroleague.
Συγκεκριμένα οι Λιθουανοί δεν υπολογίζουν στον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, ο οποίος τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα.
Η Ζάλγκιρις ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός γκαρντ θα μείνει εκτός δράσης για τις δύο επόμενες εβδομάδες, όπερ και σημαίνει ότι δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.
Στην πρεμιέρα της Euroleague, ο Γουίλιαμς-Γκος αγωνίστηκε 25:20 λεπτά και είχε 14 πόντους με 5/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη.
Nigel Williams-Goss is set to miss around 2 weeks with a hamstring injury. 🚨— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) September 25, 2026
Wishing Nigel a speedy recovery back to action! pic.twitter.com/avQSNWteni
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