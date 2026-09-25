Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος τέθηκε οριστικά νοκ άουτ από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Τρίτη (29/09) στο Κάουνας.

Με μια σημαντική απουσία θα υποδεχθεί η Ζάλγκιρις Κάουνας τον Ολυμπιακό κατά τη διάρκειας της ερχόμενης διπλής αγωνιστικής στην Euroleague.

Συγκεκριμένα οι Λιθουανοί δεν υπολογίζουν στον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, ο οποίος τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα.

Η Ζάλγκιρις ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός γκαρντ θα μείνει εκτός δράσης για τις δύο επόμενες εβδομάδες, όπερ και σημαίνει ότι δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Στην πρεμιέρα της Euroleague, ο Γουίλιαμς-Γκος αγωνίστηκε 25:20 λεπτά και είχε 14 πόντους με 5/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη.