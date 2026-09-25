Ο Παναθηναϊκός υποχρέωσε την Παρί σε μόλις 72 πόντους (και αυτοί όταν το ματς είχε κριθεί) και το Gazzetta στέκεται σε ένα στατιστικό στοιχείο που δείχνει και το «μενταλιτέ» που θέλει να έχει υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Αν κάποιος είχε παρακολουθήσει επισταμένα τα φιλικά προετοιμασίας του Παναθηναϊκού θα είχε καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Ότι η «σταθερά» των «πρασίνων» τη νέα αγωνιστική σεζόν θα είναι άμυνά τους. Από εκεί θα ξεκινούν και τα τελειώνουν όλα. Και αυτό είναι κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα και στην πρεμιέρα της Euroleague απέναντι στην Παρί έως και το τελικό 91-72.

Και αυτή η αλλαγή ως προς την φιλοσοφία και τα όσα θέλει να εμφυσήσει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς από εδώ και στο εξής αποτυπώνεται και από το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν μόλις μία φορά ο Παναθηναϊκός είχε δεχθεί έως 72 πόντους. Και συμπεριλαμβάνονται τα παιχνίδια όλης της αγωνιστικής χρονιάς. Αυτό αυτομάτως κάτι δείχνει ως προς την μεγάλη αλλαγή που έρχεται.

Τα contested shots της Παρί

Ο Σέρβος προπονητής έχει αρχίσει να προσδίδει το αμυντικό φίλτρο στην ομάδα και αυτό φάνηκε και από το γεγονός ότι κανείς παίκτης του «τριφυλλιού» δεν είναι διατεθειμένος να «χαρίσει» καμία κατοχή. Χέρια παντού, επιθετική άμυνα, σωστές αποστάσεις, αθλητικότητα, στοιχεία που δυσκόλευαν όλες τις πάσες των αντιπάλων τους. Σίγουρα το δείγμα είναι μικρό και ο αντίπαλος δεν προσφέρεται για ιδιαίτερα συμπεράσματα, αλλά δείχνει τη νοοτροπία που επικρατεί φέτος.

Υπάρχει και ένα συγκεκριμένο στατιστικό που «δείχνει» αυτή τη νοοτροπία. Ότι δεν αφήνουν τίποτε εύκολο στις αντίπαλες ομάδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Παρί είχε 25/66 εντός παιδιάς, δηλαδή ποσοστό της τάξεως του 37%.

Και υπήρχε λόγος γι’ αυτό το ποσοστό. Από αυτά τα 66 σουτ που επιχείρησαν οι παίκτες της γαλλικής ομάδας, τα 62 ήταν contested και μόλις τα τέσσερα από αυτά εντελώς αμαρκάριστα χωρίς καμία άμυνα! Μάλιστα και τα τέσσερα αυτά σουτ ήταν έξω από τα 6.75 μέτρα, ενώ σε οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια υπήρχε κάποιος αμυντικός… κολλημένος πάνω στον αντίπαλο.

Τα σουτ της Παρί με παίκτη του Παναθηναϊκού πάνω τους (contested shots)

Τι έκαναν οι «πράσινοι» ως κύριοι αμυντικοί

Όσον αφορά το ατομικό κομμάτι της άμυνας, υπάρχει και δεύτερη εξήγηση για το γεγονός ότι ο Λευτέρης Μαντζούκας έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Εκτός από την επίθεση όπου έχει βρει τον ρόλο του, παίρνει τα σουτ που του αναλογούν και ανταποκρίνεται στο έπακρο με αποτέλεσμα να τελειώσει το ματς «διψήφιος» και στο πρώτο επίσημο της σεζόν, δείχνει ότι έχει αυξήσει το αμυντικό του φίλτρο με αποτέλεσμα να εξελίσσεται και σε two way παίκτη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ως primary defender (δηλαδή ο κύριος αμυντικός απέναντι στον παίκτη που έχει τη μπάλα) υποχρέωσε τους παίκτες της Παρί σε μόλις 1/7 εντός παιδιάς, εκ των οποίων 0/2 είχε ο Ιφί, 0/2 ο Ετιέν, 0/2 ο Τάρπεϊ και μόλις 1/1 ο Ερέρα. Δείγμα και της δικής του φιλοσοφίας όσον αφορά τα νέα στοιχεία που υπάρχουν στον νέο Παναθηναϊκό.

Από εκεί και πέρα ο Μπάντιο ήταν εκείνος που προσπάθησε να δυσκολέψει τις περισσότερες ενέργειες των αντιπάλων του, οι οποίοι και είχαν 6/15 εντός παιδιάς ως κύριο αντίπαλο τον Σενεγαλέζο, ο Γκραντ συνέχισε από εκεί που είχε σταματήσει (2/8 οι αντίπαλοι) ενώ σε εξαιρετικό επίπεδο οι Λεσόρ (2/7 οι αντίπαλοι), Φρανσίσκο (1/4 οι αντίπαλοι) και Γιαμπουσέλε (0/3 οι αντίπαλοι).

Τι έκαναν ως primary defenders