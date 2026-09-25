Η Ζάλγκιρις Κάουνας έφυγε με το διπλό από την έδρα του Ερυθρού Αστέρα (83-77) στην πρεμιέρα της Euroleague, ωστόσο υπάρχει «πονοκέφαλος» για την κατάσταση των Γουίλιαμς-Γκος και Βαλαντσιούνας.

Η Ζάλγκιρις Κάουνας ξεκίνησε με μεγάλο διπλό τις υποχρεώσεις της για τη Euroleague 2026-27, αφού επικράτησε με 83-77 του Ερυθρού Αστέρα στη Σερβία. Ωστόσο, οι Λιθουανοί κάθονται σε... αναμμένα κάρβουνα για την κατάσταση της υγείας του Γουίλιαμς-Γκος -κατά κόρον- και του Γιόνας Βαλαντσιούνας δευτερευόντως, λίγες ημέρες πριν υποδεχτεί τον Ολυμπιακό στο Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική (29/09, 20:00).

Ο Αμερικανός γκαρντ, που έκανε εξαιρετική εμφάνιση με 14 πόντους και 6 ασίστ, είχε απότομη προσγείωση στο παρκέ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. «Φαίνεται ανησυχητικό, αλλά δεν γνωρίζω τίποτα συγκεκριμένο. Οι γιατροί θα με ενημερώσουν, θα κάνουν εξετάσεις και η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει, αλλά η εικόνα δεν είναι πολύ καλή», τόνισε ο προπονητής του, Τόμας Μασιούλις.

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Ο θηριώδης πρώην σταρ του NBA, Γιόνας Βαλαντισούνας, ήταν κυριαρχικός με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 τάπες με το μεγαλύτερο PIR της αναμέτρησης (24), δέχτηκε χτύπημα στη μύτη από τον Νουόρα και είχε αιμορραγία γι' αρκετή ώρα. «Θα κάνω εξετάσεις και θα δούμε. Δεν θα κάνω… διάγνωση στον εαυτό μου», δήλωσε ο ίδιος.