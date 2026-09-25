Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης γράφει για τη νίκη του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα της EuroLeague επί της Μπασκόνια, τη σοβαρότητα και επιθετική διάθεση που έδειξε η ομάδα.

Όσο κλισέ και αν ακούγεται, κάθε πρεμιέρα κρύβει παγίδες. Ο Ολυμπιακός, φρόντισε να μην πέσει σε κάποια και να μην φοβηθεί από τα 6/6 τρίποντα της Μπασκόνια στην αρχή του ματς. Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν την απαραίτητη σοβαρότητα στη Βιτόρια και κατάφεραν στην πρεμιέρα της EuroLeague να πάρουν ένα διπλό, ξεπερνώντας τους 100 πόντους (106-89 τελικό).

Έχοντας το «βάρος» του πρωταθλητή Ευρώπης, ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Να διατηρήσει τα σκήπτρα του ο Ολυμπιακός και να φτάσει για μία ακόμη χρονιά στην κορυφή της Ευρώπης. Ο δρόμος είναι μακρύς, αλλά το πρώτο δείγμα (αφήνοντας εκτός το Σούπερ Καπ), ήταν κάτι παραπάνω από θετικό.

Έδειξε τις προθέσεις του ο Ολυμπιακός με έμφαση στην επίθεση

Η Μπασκόνια είχε μπει με το... πόδι στο γκάζι στο ματς, με 6/6 τρίποντα. Η άμυνα του Ολυμπιακού δεν ήταν σοβαρή. Ενώ οι γηπεδούχοι είχαν ρυθμό, το πρώτο φάουλ που έκαναν οι «ερυθρόλευκοι» για να κόψουν λίγο τον ρυθμό, ήταν μετά από πέντε λεπτά, όπου ήδη είχαν δεχθεί 19 πόντους. Όσο περνούσε η ώρα, οι Πειραιώτες έδειχναν μεγαλύτερη σοβαρότητα στη δική τους πλευρά του παρκέ, ενώ με τους Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ να πρωταγωνιστούν επιθετικά, το πρώτο δεκάλεπτο, είχε κλείσει με τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ (36-29).

Οι Βάσκοι, από ένα σημείο και μετά, δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό του Ολυμπιακού. Ο Μοντέρο έδωσε... ρεσιτάλ όσο έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο και γενικά η «μάχη» των ριμπάουντ, ήταν υπέρ των Πειραιωτών. Εκμεταλλεύτηκαν ουσιαστικά, το στοιχείο που υπερτερούσαν, μιας και η Μπασκόνια είχε μόνο τους Φαρίντ και Σεντεκέρσκις, να δίνουν μέγεθος κάτω από τη ρακέτα.

Από τη στιγμή που η διαφορά έφτασε σε διψήφιο αριθμό, όλα κύλησαν... ρόδινα για τον Ολυμπιακό. Τελείωσε το ματς με 26/27 βολές (93%), 28/42 δίποντα (67%), 8/22 τρίποντα (36%), οχτώ περισσότερα ριμπάουντ, ενώ είχε 20 ασίστ για 15 λάθη.

Οι δύο πρωταγωνιστές, ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ (22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ) και Τάιλερ Ντόρσεϊ (25 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο), οι οποίοι θύμισαν περσινή regular season όπου κάνανε... πάταγο. Ο τρίτος της παρέας που ξεχώρισε, είναι ένας από τους νεοφερμένους. Ο λόγος για τον Γιαν Μοντέρο, ο οποίος εντυπωσίασε όσο αγωνίστηκε. Ο Δομινικανός είχε 15 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη, σε ένα παιχνίδι που όσο είχε την μπάλα στα χέρια του, έδειχνε ικανός να κάνει τα... πάντα. Είτε να σκοράρει, είτε να δημιουργήσει.

Ένας παίκτης που ήταν από τα πιο καυτά ονόματα πέρυσι στη EuroLeague και ο Ολυμπιακός κινήθηκε άμεσα για να τον κάνει δικό του. Νεαρός σε ηλικία, φουλ εξελίξιμος και κάποιος που μπορεί να «βγει μπροστά» όταν τα πράγματα γίνονται ζόρικά. Ο Μοντέρο έχει ξεσηκώσει τον κόσμο του Ολυμπιακού δικαιολογημένα και όσο περνάει ο καιρός και συνηθίζει στα «ερυθρόλευκα» τόσο πιο πολύ θα εντυπωσιάσει μέσα στο παρκέ.

Η επιστροφή του Μιλουτίνοφ και τα σημεία που χρειάζεται επιστροφή

Ένα από τα ευχάριστα νέα στον Ολυμπιακό, είναι ότι πλέον, δεν έχει ούτε έναν παίκτη στο απουσιολόγιο. Ο Νίκολα Μιλουτίνοβ που ταλαιπωρούταν από τενοντίτιδα, αγωνίστηκε για λίγα λεπτά και έτσι ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να έχει άπαντες διαθέσιμους.

Προφανώς επειδή μιλάμε για την αρχή της αγωνιστικής περιόδου, υπάρχουν πράγματα που χρειάζονται βελτίωση. Η αναλογία ασίστ-λαθών (20-15) δεν είναι ιδανική και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κυκλοφορεί την μπάλα πιο γρήγορα. Από την άλλη, θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στην άμυνα, κάτι το οποίο έχει στην αγωνιστική ταυτότητά του τα τελευταία χρόνια.

ΥΓ: Η εικόνα του Ταϊρίκ Τζόουνς στο τέταρτο δεκάλεπτο, ήταν εξαιρετική. Τελείωσε το παιχνίδι με 12 πόντους (2/2 βολές, 5/9 δίποντα), 8 ριμπάουντ και 1 λάθος, με τον Αμερικανό να κυριαρχεί κάτω από τη ρακέτα τα τελευταία λεπτά.

ΥΓ2: Επιμένω για τον Μοντέρο. Ο τρόπος που δημιουργεί και προσπαθεί να κάνει παιχνίδι, είναι εντυπωσιακός. Θα δούμε μεγάλα πράγματα από τον Δομινικανό.