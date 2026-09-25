Stoiximan GBL: Στον ΣΚΑΪ το Super Cup του Σαββατοκύριακου
Ο πρώτος εγχώριος τίτλος της σεζόν περνά από το Περιστέρι και το «Ανδρέας Παπανδρέου» και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα ριχτούν στη μάχη του Stoiximan Super Cup 2026, με σκοπό να ξεκινήσουν με... κούπα τη χρονιά εντός των συνόρων.
Στον πρώτο ημιτελικό του Σαββάτου, Ολυμπιακός και ΑΕΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στις 16:45, ενώ στον δεύτερο ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ, στις 21:00.
Οι νικητές των δύο ζευγαριών, θα διεκδικήσουν το τρόπαιο την Κυριακή (27/09), στις 21:00.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.