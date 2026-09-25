Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ θα μεταδοθεί στο Stoiximan Super Cup 2026, που θα λάβει χώρα το προσεχές Σαββατοκύριακο (26-27/09).

Ο πρώτος εγχώριος τίτλος της σεζόν περνά από το Περιστέρι και το «Ανδρέας Παπανδρέου» και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα ριχτούν στη μάχη του Stoiximan Super Cup 2026, με σκοπό να ξεκινήσουν με... κούπα τη χρονιά εντός των συνόρων.

Στον πρώτο ημιτελικό του Σαββάτου, Ολυμπιακός και ΑΕΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στις 16:45, ενώ στον δεύτερο ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ, στις 21:00.

Οι νικητές των δύο ζευγαριών, θα διεκδικήσουν το τρόπαιο την Κυριακή (27/09), στις 21:00.