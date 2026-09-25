Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet: «Είχαμε πολύ καιρό να δούμε τρεις Έλληνες στην πεντάδα του Παναθηναϊκού»
Στην εκπομπή Gazz Floor by Novibet οι Ιωάννης Παπαπέτρου και Παντελής Μπούτσκος σχολίασαν μέσα από τη δική τους οπτική γωνία τα πεπραγμένα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην πρεμιέρα της Euroleague.
Από την πλευρά του, ο Ιωάννης Παπαπέτρου εστίασε στη χρησιμοποίηση τριών Ελλήνων παικτών στην αρχικά πεντάδα του Τριφυλλιού από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και στις αμυντικές διαφορές του Γιαν Μοντέρο και του Τόμας Γουόκαπ αναφορικά με τον Ολυμπιακό.
Το σχόλιο του Ιωάννη Παπαπέτρου για τον Μοντέρο:
Το σχόλιο του Ιωάννη Παπαπέτρου για τον «Ζοτς» και τη χρησιμοποίηση Ελλήνων παικτών:
Ο Παντελής Μπούτσκος με τη δική του ματιά στάθηκε στην «τρομακτική» ποιότητα που έχουν στο ρόστερ τους φέτος ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, εστιάζοντας στο βάθος των δύο ομάδων.
Το σχόλιο του Παντελή Μπούτσκου για τους δύο «αιωνίους»:
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