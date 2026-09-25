Επεισόδιο με τον Πάμπλο Λάσο είχε ο Μάικ Τζέιμς όταν αντικαταστάθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Αναντολού Εφές με την Μπαρτσελόνα στην πρεμιέρα της Euroleague.

Η Αναντολού Εφές ηττήθηκε (89-82) από την Μπαρτσελόνα στην πρεμιέρα της Euroleague στο Παλάου Μπλαουγκράνα, αλλά το παιχνίδι περνάει σε δεύτερη μοίρα, καθώς κυριάρχησε το φραστικό επεισόδιο του Μάικ Τζέιμς με τον προπονητή του Πάμπλο Λάσο!

Ο Αμερικανός γκαρντ αντικαταστάθηκε από τον προπονητή του στην τουρκική ομάδα και εκείνος πηγαίνοντας προς τον πάγκο έδειξε την αντίθεση του με την απόφαση του προπονητή του. Ωστόσο, ο Βάσκος τεχνικός απέφυγε να ανοίξει διάλογο με τον παίκτη του και αφού του είπε κάτι, γύρισε ξανά προς το παρκέ για να συνεχίσει να κοουτσάρει.

Αναμφίβολα, είναι ένα περιστατικό που δημιουργεί με το... καλημέρα πρόβλημα στην τουρκική ομάδα, που θα πρέπει να διαχειριστεί το περιστατικό με ψυχραιμία, καθώς ακόμη βρισκόμαστε στην πρώτη αγωνιστική.

Πάντως, ο Μάικ Τζέιμς στην αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση με 22 πόντους (7/8 ελεύθερες βολές, 6/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 τάπα, αλλά και 5 λάθη σε 31:50 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.