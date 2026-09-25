Ο Ολυμπιακός πάει με... τσίτα τα γκάζια!

Τις διαθέσεις του έδειξε ο Ολυμπιακός με την κυριαρχική εμφάνιση (106-89) επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια στην πρεμιέρα της Euroleague και έδειξε πως πιάνει ξανά το... νήμα από το T-Center, όπου το άφησε ως πρωταθλητής Ευρώπης.

Ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε (106-89) τη Μπασκόνια στην πρεμιέρα της Euroleague και έδειξε πως θέλει από την πρώτη κιόλας αγωνιστική να δείξει τις... άγριες διαθέσεις του! Οι Βάσκοι έμειναν μέσα στο ματς 7 λεπτά (26-24) στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, καθώς στη συνέχεια έχασαν την επαφή με το... καλάθι στην Buesa Arena της Βιτόρια.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μπορεί να δέχθηκαν 29 πόντους στην πρώτη περίοδο, με τους γηπεδούχους να είναι εύστοχοι από τα 6.75, αλλά στη συνέχεια το καλάθι έμοιαζε με δαχτυλήθρα εξαιτίας της πιεστικής άμυνας στην περιφέρεια, αλλά και στο αμυντικό τρανζίσιον. Από τη στιγμή που τα σουτ της Μπασκόνια έγιναν υπό δύσκολες προϋποθέσεις τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους και το νερό μπήκε στο αυλάκι.

Ο Ολυμπιακός έχοντας σμιλευτεί στη φιλοσοφία του προπονητή του έχει τον τρόπο να κυριαρχεί επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό του μέσα από την αποτελεσματική άμυνα και την υποδειγματική κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση, την οποία τώρα μαθαίνει και ο Γιαν Μοντέρο, ο οποίος ήρθε από έναν άλλο τρόπο παιχνιδιού και πλέον δείχνει εξαιρετική προσαρμοστικότητα στα νέα δεδομένα.

Όταν στην αρχή του αγώνα η Μπασκόνια είχε το ρυθμό και την ευστοχία από την περιφέρεια χρειάστηκε να σηκώσει το βάρος επιθετικά ο Τάϊλερ Ντόρσεϊ και στη συνέχεια τον ακολούθησε ο Σάσα Βεζένκοβ. Οι δυο παίκτες ενδεικτικά είχαν σημειώσει στις τρεις πρώτες περιόδους τους 42 πόντους (22 ο Βεζένκοβ και 20 ο Ντόρσεϊ) από τους 81 του Ολυμπιακού!

Την ίδια στιγμή ο Μοντέρο ήταν υποδειγματικός δημιουργικά, έδωσε τη μπάλα στους δυο συμπαίκτες του που ήταν... on fire και όταν απαιτήθηκε στη συνέχεια έβαλε τη δική του σφραγίδα στο επιθετικό κομμάτι με την μοναδική απλότητα που διακρίνει το παιχνίδι του. Ο Δομινικανός γκαρντ που κάνει την μπάλα... κομπολόι επιτρέπει στον Γιώργο Μπαρτζώκα να αισθάνεται ασφαλής περιφερειακά, ακόμη και σε συνθήκες μεγάλης πίεσης, όπως συνέβη στα πρώτα λεπτά του αγώνα.

Οι 56 πόντοι του Ολυμπιακού στο πρώτο 20λεπτο ήταν «δήλωση» για τους «ερυθρόλευκους» που μοιάζουν να μην έχουν όρια στην απόδοση τους, παρότι ο αντίπαλος έδειξε πως έχει πολλές αδυναμίες και περιορισμένες δυνατότητες στη νέα και υψηλού επιπέδου Euroleague.

Αυτό που μένει από την αναμέτρηση της πρεμιέρας με την Μπασκόνια για τον Ολυμπιακό, είναι η σοβαρότητα με την οποία διαχειρίστηκαν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα το παιχνίδι ως το τελευταίο λεπτό και ειδικά όταν όλα είχαν κριθεί πολύ νωρίς...

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μπορεί επιθετικά να μην ήταν αποτελεσματικός (έμεινε στους 2 πόντους), αλλά δημιουργικά (6 ασίστ) έκανε αυτό που ήθελε ο προπονητής του και πρωτίστως πίεσε πολύ στη μπάλα από την πρώτη πάσα.

Όσο για τον Έβαν Φουρνιέ παρότι δεν χρειάστηκε να σκοράρει, είναι η προσωπικότητα εκείνη που σε συνθήκες πίεσης θα ζητήσει τη μπάλα και θα κάνει τη δουλειά, απλά απέναντι στη Μπασκόνια δεν χρειάστηκε να το κάνει, καθώς είχαν «καθαρίσει τη μπουγάδα» ο Ντόρσεϊ και ο Βεζένκοφ με την αρωγή του Μοντέρο.

Το δείγμα γραφής ήταν μιας ομάδας που έπαιξε ως κάτοχος του τροπαίου της διοργάνωσης και φρόντισε με τη σοβαρότητα της από την αρχή ως το τέλος να το επικυρώσει, «φωνάζοντας» πως είναι εδώ για να υπερασπιστεί τα κεκτημένα της!

Η συνέχεια είναι μια πρώτη πρόκληση για τον Ολυμπιακό, καθώς στη διπλή αγωνιστική που ακολουθεί με την Ζάλγκιρις στο Κάουνας και τη Βίρτους στη Μπολόνια θα έχει την ευκαιρία να δει αν τελικά έχει όρια η φετινή ομάδα που έκανε προσθήκες με σκοπό να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε στο T-Center.



