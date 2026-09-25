Ο Φρανκ Νιλικίνα δεν αγωνίστηκε με την Παρί κόντρα στον Παναθηναϊκό. Δείτε τον λόγο.

Πολύ θετικό ήταν το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στη φετινή Euroleague, καθώς επικράτησε εύκολα της Παρί στην πρώτη αγωνιστική στο «Telekom Center Athens» με 91-72 έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του.

Στην αναμέτρηση για τους Παριζιάνους δεν έδωσε το παρών ο Φρανκ Νιλικίνα, όχι λόγω κάποιου τραυματισμού ή ενόχλησης, αλλά επειδή αυτή ήταν η απόφαση του προπονητή, Μαξίμ Λεφέβρ για να μείνει εκτός του παιχνιδιού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Gazzetta, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού από τους τελευταίους που εντάχθηκαν στην ομάδα οπότε μπαίνει πιο σιγά στο ροτέισον. Να σημειωθεί ότι κανονικά αγωνίστηκε στο σούπερ καπ στα ματς με Ρόαν και Ναντέρ εκτός.