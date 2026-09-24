Ο Ματίας Λεσόρ που δυσκολευόταν στις βολές τα προηγούμενα χρόνια, ήταν εξαιρετικός κόντρα στην Παρί.

Eντυπωσιακός στο ξεκίνημα του στη φετινή Euroleague ήταν ο Παναθηναϊκός καθώς επικράτησε εύκολα της Παρί στο «Telekom Center Athens» με 91-72 έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του. Κορυφαίοι στο ματς οι Φρανσίσκο, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μαντζούκας.

Πάντως ο Ματίας Λεσόρ έκλεψε την παράσταση και με την ευστοχία του στις βολές. Ο Γάλλος σέντερ δυσκολευόταν από την γραμμή της φιλανθρωπίας τα τελευταία χρόνια, αλλά απέναντι στους Παριζιάνους ήταν σχεδόν αψεγάδιαστος.

Ο σέντερ του τριφυλλιού είχε 11/12 βολές και άγγιξε το τέλειο. Επιπλέον είχε 15 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη, 3 μπλοκ και 28 στο ranking σε μια κυριαρχική εμφάνιση.