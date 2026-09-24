Παναθηναϊκός - Παρί: Ένας άλλος Λεσόρ, τελείωσε το ματς με 11/12 βολές!
Eντυπωσιακός στο ξεκίνημα του στη φετινή Euroleague ήταν ο Παναθηναϊκός καθώς επικράτησε εύκολα της Παρί στο «Telekom Center Athens» με 91-72 έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του. Κορυφαίοι στο ματς οι Φρανσίσκο, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μαντζούκας.
Πάντως ο Ματίας Λεσόρ έκλεψε την παράσταση και με την ευστοχία του στις βολές. Ο Γάλλος σέντερ δυσκολευόταν από την γραμμή της φιλανθρωπίας τα τελευταία χρόνια, αλλά απέναντι στους Παριζιάνους ήταν σχεδόν αψεγάδιαστος.
Ο σέντερ του τριφυλλιού είχε 11/12 βολές και άγγιξε το τέλειο. Επιπλέον είχε 15 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη, 3 μπλοκ και 28 στο ranking σε μια κυριαρχική εμφάνιση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.