Προμηθέας - Παναθηναϊκός: Ο Φρανσίσκο χόρευε σε ρυθμούς «χόρτο μαγικό» από τον πάγκο!
Η διαφορά στο +32 για τον Παναθηναϊκό. Λογικό και επόμενο να υπήρχε χαλαρότητα αλλά και πολύ εύθυμο κλίμα μέσα στην ομάδα. Ακόμα και για τους παίκτες οι οποίοι ήταν στον πάγκο.
Κατά τη διάρκεια της 3ης περιόδου, ένα απίθανο στιγμιότυπο έλαβε χώρα στο «Δ. Τόφαλος» με πρωταγωνιστή τον Σιλβέν Φρανσίσκο.
Οι φίλοι των «πρασίνων» τραγουδούσαν στην εξέδρα το «χόρτο μαγικό» και... παρέσυραν στον ρυθμό και τον Γάλλο γκαρντ του Παναθηναϊκού, ο οποίος άρχισε να χορεύει από τον πάγκο!
Δείτε το τρομερό στιγμιότυπο
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