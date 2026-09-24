Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε το δικό του σχόλιο για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπασκόνια στην πρεμιέρα της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά τη σεζόν στη EuroLeague. Για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης, φιλοξενήθηκε από την Μπασκόνια στην Ισπανία και πήρε το διπλό με 106-89.

Με τη λήξη του αγώνα, ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης, Γιώργος Μπαρτζώκας, έκανε το δικό του σχόλιο για την εικόνα της ομάδας, ενώ τόνισε ότι μέρα με τη μέρα θα γίνονται καλύτεροι.

Ο Μπαρτζώκας είπε

«Πάντα το πρώτο ματς είναι περίεργο. Πάντα είναι σημαντικό και το κάναμε με νίκη εδώ στη Βιτόρια που δεν είναι εύκολη έδρα. Η Μπασκόνια έχει ταλέντο, καταφέραμε να βάλουμε 106 πόντους, κάναμε όμως λάθη και πρέπει να προσέχουμε περισσότερο. Θα γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα.



Η άμυνά μας, εκτός από το ξεκίνημα, ήταν πολύ καλή. Πήραμε ριμπάουντ, βάλαμε σουτ, είχαμε γρήγορες επιθέσεις και πρέπει να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου».