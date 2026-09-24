Μπαρτζώκας: «Θα γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα»
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά τη σεζόν στη EuroLeague. Για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης, φιλοξενήθηκε από την Μπασκόνια στην Ισπανία και πήρε το διπλό με 106-89.
Με τη λήξη του αγώνα, ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης, Γιώργος Μπαρτζώκας, έκανε το δικό του σχόλιο για την εικόνα της ομάδας, ενώ τόνισε ότι μέρα με τη μέρα θα γίνονται καλύτεροι.
Ο Μπαρτζώκας είπε
«Πάντα το πρώτο ματς είναι περίεργο. Πάντα είναι σημαντικό και το κάναμε με νίκη εδώ στη Βιτόρια που δεν είναι εύκολη έδρα. Η Μπασκόνια έχει ταλέντο, καταφέραμε να βάλουμε 106 πόντους, κάναμε όμως λάθη και πρέπει να προσέχουμε περισσότερο. Θα γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα.
Η άμυνά μας, εκτός από το ξεκίνημα, ήταν πολύ καλή. Πήραμε ριμπάουντ, βάλαμε σουτ, είχαμε γρήγορες επιθέσεις και πρέπει να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.