Ντόρσεϊ: «Παίξαμε γρήγορα σαν ομάδα, νιώθω πολύ καλά»

O Tάιλερ Ντόρσεϊ στάθηκε στην εμφάνιση του Ολυμπιακού κόντρα στη Μπασκόνια.

Ο Ολυμπιακός έδειξε τα δόντια του από την πρεμιέρα της EuroLeague. Οι πρωταθλητές Ευρώπης φιλοξενήθηκαν από την Μπασκόνια και έχοντας τον έλεγχο του αγώνα στη μεγαλύτερη διάρκεια, έφτασαν με άνεση στη νίκη με 106-89.

Πρωταγωνιστής μαζί με τον Σάσα Βεζένκοβ ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο γκαρντ των ερυθρολεύκων κατάφερε να τελειώσει το ματς με 25 πόντους και να βάλει την υπογραφή του στο ματς.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, μίλησε στην κάμερα της Euroleague και έδειξε πόσο ήθελε τη νίκη η ομάδα του.

«Νιώθω πολύ καλά, περιμέναμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Εχουμε ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο, παίζουμε στο Super Cup και θέλαμε τη νίκη εδώ. Παίξαμε γρήγορα, σαν ομάδα, είχαμε καλό ρυθμό και είμαστε χαρούμενοι με τη νίκη», ανέφερε.