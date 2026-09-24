Ομπράντοβιτς: «Είχαμε στιγμές που δεν παίξαμε καλά, αλλά συνολικά είμαι χαρούμενος»

Διαβάστε όλα όσα είπε στις δηλώσεις του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αμέσως μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρί.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Παρί με 91-72 για την 1η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Ζέλικο Ομπάντοβιτς στις δηλώσεις του να αναφέρεται στη νίκη των «πρασίνων».

Αναφέρθηκε στα στοιχεία που έδωσαν το θετικό αποτέλεσμα στην ομάδα του, ενώ τόνισε πως είναι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παικτών του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

«Νιώθω καλά. Παίξαμε με μεγάλη ενέργεια. Παίξαμε καλά, κάναμε πολλά λάθη. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες, είμαι ευχαριστημένος. Παίξαμε με θέληση, με ενέργεια. Είχαμε στιγμές που δεν παίξαμε καλά, αλλά συνολικά είμαι χαρούμενος με τον τρόπο που παίξαμε

Νιώθω καλά για την εμφάνιση όσων ήρθαν από τον πάγκο. Και όσοι ξεκίνησαν έπαιξαν καλά. Κυριαρχήσαμε στα ριμπάουντ. Η Παρί θέλει να τρέχει, να βρίσκει την πρώτη επιλογή, κάνει πολλές διεισδύσεις. Ήμασταν έτοιμοι και κάναμε πολύ καλό παιχνίδι».