Στο Δ.Σ ΕΣΑΚΕ-ΣΚΑΪ που πραγματοποιήθηκε σήμερα (25/09) δεν πάρθηκε τελική απόφαση για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Κάτι τέτοιο θα λάβει χώρα στις 7 Οκτωβρίου, ενώ ο Ευθύμης Ρεντζιάς ορίστηκε ως ο Νέος Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΣΑΚΕ.

Στις 7 Οκτωβρίου θα παρθεί η τελική απόφαση για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan GBL. Ο Ευθύμης Ρεντζιάς ορίστηκε ως ο Νέος Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΣΑΚΕ, ύστερα από το Δ.Σ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα (25/09).

Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΚΑΪ θέλει να διασφαλίσει για πολλά χρόνια τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan GBL και ήδη μετέτρεψε την 3ετή πρόταση συνεργασίας σε 5ετή. Πιο συγκεκριμένα, η αρχική πρόταση ήταν για συμβόλαιο με ορίζοντα τριετούς διάρκειας ύψους 26.7 εκατ. ευρώ, χωρίς ωστόσο κάτι επίσημα υπογεγραμμένο. Μετέπειτα ο ΣΚΑΪ αντιπρότεινε πενταετή διάρκεια ύψους 49 εκατ. ευρώ. Για τον τέταρτο χρόνο προβλέπονται 8.5 εκατ ευρώ όπως και για τον πέμπτο, αλλά στον τέταρτο ο ΕΣΑΚΕ θα έχει το δικαίωμα για 20% προσαύξηση, με τον ΣΚΑΪ ωστόσο να μπορεί να ματσάρει οποιαδήποτε άλλη προσφορά εφόσον το επιθυμεί.

Καταλαβαίνει κανείς πως τα χρήματα που έχουν πέσει στο τραπέζι για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του ελληνικού πρωταθλήματος είναι πάρα πολλά και σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο (25/09) αναμένεται να πραγματοποιηθεί έκτακτο Δ.Σ με τον ΕΣΑΚΕ., για να συζητηθεί η νέα εξέλιξη.

Πλέον, το ελληνικό μπάσκετ πέρα από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ιδιαίτερα μετά τις επενδύσεις που έχουν γίνει στον Άρη και στον ΠΑΟΚ αλλά και στην ενίσχυση των άλλων ομάδων και ο ΣΚΑΪ θέλει να διατηρήσει τα δικαιώματα ενός τηλεοπτικού προϊόντος, που γίνεται ολοένα και πιο θελκτικό.