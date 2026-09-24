Δείτε ποιο είναι το επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού για την 2η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να επιβεβαιώσει τον ρόλο του φαβορί κόντρα στην Μπασκόνια για την πρεμιέρα της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 106-89, ενώ ακολουθεί το ελληνικό Σούπερ Καπ και η πρώτη ευρωπαϊκή διαβολοβδομάδα.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης, μετά το ταξίδι στη Βιτόρια, έχουν μία ακόμη εκτός έδρας αποστολή, αλλά πιο απαιτητική. Για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague, ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί στο Κάουνας από τη Ζάλγκιρις.

Το παιχνίδι διεξάγεται την Τρίτη (29/09) στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το NovaSports Prime.

Επόμενο παιχνίδι Ολυμπιακού στη EuroLeague