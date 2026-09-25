Σάκοτα: «Όλοι γνωρίζουν τι περάσαμε εδώ και ένα μήνα... »

Διαβάστε τις δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα εν όψει του Super Cup Ελλάδας και της αναμέτρησης κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Super Cup Ελλάδας (26/09, 16:45) με την Ένωση να παρατάσσεται κόντρα στους Πειραιώτες με μόλις τέσσερις ξένους.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για την πρώτη επίσημη υποχρέωση της ομάδας, τους τραυματισμούς και την ετοιμότητα της ΑΕΚ.

Αναλυτικά

Για το Super Cup: «Καταρχάς, να πω, ότι είμαστε υπερήφανοι, που για ακόμη μία φορά βρισκόμαστε μεταξύ των τεσσάρων καλύτερων ομάδων της περασμένης περιόδου του Πρωταθλήματος και συμμετέχουμε σε ακόμη μία διοργάνωση, όπου στόχος είναι ένα τρόπαιο».

Για την ετοιμότητα της ομάδας: «Όλοι γνωρίζουν τι περάσαμε εδώ και ένα μήνα. Εννοείται, ότι θα ήθελα να είμαστε πιο έτοιμοι για τους αγώνες αυτούς. Θα ήθελα να είχαμε δώσει περισσότερα φιλικά ματς. Να είχαμε φτιάξει την καλύτερη δυνατή ομάδα κατά την προετοιμασία. Ειδικά από τη στιγμή, που έχουμε για αντιπάλους μας και κάποιες ομάδες Ευρωλίγκας στη διοργάνωση. Όμως, ξεκινούν οι επίσημες υποχρεώσεις. Παίζοντας, θα βρούμε σιγά σιγά το ρυθμό, που θέλουμε».

Για τους τραυματισμούς της ομάδας: «Συμβαίνουν πολλές φορές κάποια πράγματα, που δεν είναι στο χέρι σου. Δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Είπα και προηγουμένως… Παίζοντας θα προσπαθούμε να βρούμε ρυθμό, και επιπλέον θα επιστρέψουν κάποια στιγμή όλοι οι παίκτες μας για τα σημαντικά ματς, που θα έχουμε μπροστά μας. Ζητώ υπομονή από τον κόσμο μας».