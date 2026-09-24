Ολυμπιακός: Με Μιλουτίνοφ η 12αδα κόντρα στην Μπασκόνια
Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του μία εκτός έδρας αναμέτρηση για την πρεμιέρα της EuroLeague. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, θα αντιμετωπίσου την Μπασκόνια (24/09, 21:30 LIVE από το Gazzetta), με στόχο το θετικό αποτέλεσμα.
Για την προσεχή αναμέτρηση στην «Buesa Arena», έγινε γνωστή η δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα, ευχάριστα ήταν τα νέα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, μιας και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι κανονικά διαθέσιμος να αγωνιστεί, καθώς ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που είχε. Εκτός δωδεκάδας, έμεινε μόνο ο Αντώνης Καραγιαννίδης.
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού
ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Εντιάι, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς
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