Ο Λευτέρης Μαντζούκας ήταν εντυπωσιακός στο πρώτο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρί.

Εντυπωσιακός ήταν ο Λευτέρης Μαντζούκας στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρί.

Ο 23χρονος φόργουορντ ξεκίνησε... καυτός στην πρεμιέρα των «πρασίνων» στη EuroLeague, σκοράροντας 8 πόντους, έχοντας (1/1 δίποντα, 2/2 τρίποντα!) στο πρώτο δεκάλεπτο, σε 04:42 λεπτά συμμετοχής.

Σημειώνεται πως ο Μαντζούκας ξεκίνησε και στη βασική πεντάδα του Παναθηναϊκού.