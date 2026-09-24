Παναθηναϊκός: «Καυτός» ο Μαντζούκας στο πρώτο δεκάλεπτο κόντρα στην Παρί
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Ο Λευτέρης Μαντζούκας ήταν εντυπωσιακός στο πρώτο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρί.
Εντυπωσιακός ήταν ο Λευτέρης Μαντζούκας στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρί.
Ο 23χρονος φόργουορντ ξεκίνησε... καυτός στην πρεμιέρα των «πρασίνων» στη EuroLeague, σκοράροντας 8 πόντους, έχοντας (1/1 δίποντα, 2/2 τρίποντα!) στο πρώτο δεκάλεπτο, σε 04:42 λεπτά συμμετοχής.
Σημειώνεται πως ο Μαντζούκας ξεκίνησε και στη βασική πεντάδα του Παναθηναϊκού.
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@Photo credits: eurokinissi, (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
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