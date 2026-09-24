Δείτε το εντυπωσιακό κορεό των φίλων του Παναθηναϊκού για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τα λευκά και πράσινα χαρτάκια.

Η αναμονή ολοκληρώθηκε και η έναρξη της EuroLeague είναι γεγονός. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί (24/09, 21:15) στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην επίσημη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του τριφυλλιού.

Μάλιστα, οι «πράσινοι» φίλαθλοι ετοίμασαν μία ιδιαίτερη υποδοχή στον κορυφαίο τεχνικό με ένα εντυπωσιακό κορεό με λευκά και πράσινα χαρτάκια να κοσμεί τη θύρα των οργανομένων στο Telekom Center για να τον καλωσορίσουν.