Παναθηναϊκός - Παρί: Το εντυπωσιακό κορεό των φίλων του τριφυλλιού για τον Ομπράντοβιτς
Η αναμονή ολοκληρώθηκε και η έναρξη της EuroLeague είναι γεγονός. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί (24/09, 21:15) στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην επίσημη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του τριφυλλιού.
Μάλιστα, οι «πράσινοι» φίλαθλοι ετοίμασαν μία ιδιαίτερη υποδοχή στον κορυφαίο τεχνικό με ένα εντυπωσιακό κορεό με λευκά και πράσινα χαρτάκια να κοσμεί τη θύρα των οργανομένων στο Telekom Center για να τον καλωσορίσουν.
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